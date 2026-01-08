La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, aseguró que se busca una iniciativa con acuerdo tripartito, pero que el gobierno de Yamandú Orsi piensa avanzar si no se producen coincidencia de agendas.

Las negociaciones en la ronda de Consejos de Salarios finalizaron en un 93%, y la mayoría fue gracias a acuerdos entre las partes, con la participación del Poder Ejecutivo, detalló Barrios.

No obstante, la reducción de la jornada laboral quedó por fuera de estas negociaciones colectivas para darle prioridad a la discusión salarial. Bajar la jornada laboral es un reclamo del PIT CNT, una promesa electoral del Frente Amplio y también una meta de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

“El Poder Ejecutivo tenía la meta de incluir este tema y de tratarlo mediante conversación tripartita, e hicimos varias propuestas de agenda para tratarlo en el Consejo Superior Tripartito, pero no ha habido acuerdo en que sea un tema de agenda compartida”, explicó Barrios en declaraciones con Radio Monte Carlo.

La jerarca sostuvo que el gobierno sigue estudiando la posibilidad de reducir la jornada laboral en base a experiencias de otros países, con la academia y diferentes actores. En caso de que no se logre un consenso el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley en el Parlamento, agregó.