Los diputados del Partido Nacional (PN), Martín Colman y Fermín Farinha, convocaron al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para que informen sobre “los recientes anuncios de cierre de empresas, suspensiones de actividades y envíos masivos de trabajadores al seguro de paro”. Este planteo fue presentado en el Parlamento y busca que el Poder Ejecutivo detalle las medidas adoptadas frente a la pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores de la economía. Los legisladores nacionalistas manifestaron su preocupación por varios casos recientes de cierres, despidos y recortes de personal ✔ El envío de trabajadores a licencia adelantada en el frigorífico del grupo Marfrig de Tarariras ✔ El cierre temporal de la planta cervecera de AmBev-Cympay, en Paysandú ✔ El cierre de la multinacional japonesa de autopartes Yazaki ✔ El retiro de Uruguay de la multinacional de soluciones de software, Ultimate Kronos Group (UKG) ✔ El cierre de la empresa estadounidense Verizon ✔ Los despidos y envíos al seguro de paro de la empresa de software Sabre ✔ El cierre de Fenedur, fabricante de La Gotita y Novopren ✔ Los despidos y envíos al seguro de paro en la empresa Paycueros ✔ La delicada situación finaciera del Frigorífico Casa Blanca SA (Fricasa) ✔ La situación de unos 3 mil trabajadores afectados en el sector citrícola Los diputados Colman y Farinha solicitaron que los ministros Castillo y Cardona expliquen las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los trabajadores y las comunidades afectadas y las acciones previstas para prevenir nuevas situaciones similares y la evaluación del impacto sectorial. En concreto, los dos diputados quieren conocer el alcance de la situación en sectores como industria manufacturera, tecnología, alimentos y bebidas y servicios globales, donde en las últimas semanas se concentraron varios anuncios de reducción de actividad. Además de la comparecencia de los secretarios de Estado, los diputados consideran “pertinente” convocar a delegaciones representativas de las empresas involucradas y de los trabajadores afectados por estas medidas, con el objetivo de contar con una visión directa de cada caso. “La magnitud de los hechos exige respuestas claras, coordinación interinstitucional y señales firmes en defensa del empleo nacional”, señala el documento presentado por los diputados, que ahora deberá ser considerada en la Cámara de Diputados para definir la fecha y la modalidad de la comparecencia de los ministros.