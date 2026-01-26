“Los productos cárnicos de Uruguay están en condiciones de alcanzar el mercado de Emiratos Árabes Unidos”, dijo Scayola y recordó que el país está autorizado a exportar carne bovina y ovina con hueso, una ventaja competitiva relevante frente a otros proveedores.

“Es muy importante la ausencia de aranceles en ese país, con la excepción del 5% que se aplica a la carne bovina congelada”, sostuvo.

El volumen de exportaciones hacia Emiratos Árabes Unidos es bajo. En promedio, Uruguay coloca anualmente 3,6 millones de dólares en carne bovina y 2,4 millones de dólares en carne ovina, cifras que reflejan un margen significativo para crecer.

“Esta es una región que ha decidido estratégicamente crecer y convertirse en un centro del mundo”, afirmó Scayola en declaraciones a Radio Montecarlo.

El presidente del Instituto Nacional de Carne dijo que hasta ahora la inserción uruguaya se ha concentrado en productos de menor valor. “En principio, vendemos poco, son mercados donde tenemos el hábito de vender carcasas de cordero a precios bajos, al no ser un mercado de calidad”, indicó.

Sin embargo, el enfoque del sector es distinto de cara al mediano plazo. “Nosotros apostamos a la evolución de ese mercado y el objetivo es incrementar el volumen de ventas y situarnos en los nichos de alto valor”, señaló Scayola.