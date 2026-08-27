El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la tasa de desempleo se ubicó en 7% en julio, la misma cifra registrada en el mes anterior y muy similar a la registrada en el mismo mes de 2025 (6,9%).

En julio se observó un leve incremento de la tasa de actividad —la proporción de personas mayores de 14 años que ofrecen su trabajo— que pasó de 63,9% a 64,1%.

En paralelo, la tasa de empleo —personas efectivamente ocupadas sobre la población mayor de 14 años— también aumentó una décima, de 59,5% a 59,6%. Debido a estos movimientos, la tasa de desempleo (personas que buscan empleo respecto del total de la población activa) se mantuvo estable en 7%.

Entre la población ocupada, el 21% declaró no aportar a la seguridad social, indicador que se mantuvo similar al mes anterior y se ubicó un punto porcentual por debajo del registro de julio del año pasado. Por su parte, el subempleo —trabajadores que desean y están disponibles para trabajar más horas— se situó en 8,9%, cifra parecida a la de junio y dos décimas inferior a la de hace un año.

Estos datos muestran una estabilidad relativa del mercado laboral con leves mejoras en participación y empleo, manteniendo sin cambios la proporción de desocupados, mientras que la informalidad y el subempleo muestran señales moderadas de descenso interanual.