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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó a las 18:00 la doble advertencia vigente por tormentas. Se prevén tormentas puntualmente fuertes y, en algunos puntos, de carácter severo.

Según el parte, las tormentas “podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes y muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución, evitar la exposición en espacios abiertos y asegurar objetos sueltos en balcones y patios.

Localidades bajo advertencia naranja (riesgo importante)

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Río Branco y Toledo.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.

Paysandú: Casa Blanca.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Menafra, Tres Quintas, Villa María y Young.

Localidades bajo advertencia amarilla (riesgo moderado)

Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Quebracho, Ramón Trigo, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: Agraciada y Nueva Palmira.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi, Nico Pérez y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

Paysandú: Beisso, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Paysandú (ciudad), Piedras Coloradas y Porvenir.

Río Negro: Algorta, Fray Bentos, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayén y San Luis Al Medio.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres (ciudad), Valentines y Villa Sara.

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