El presidente Yamandú Orsi publicó un video con imágenes de archivo y contenido generado con inteligencia artificial en la previa a una nueva edición de la Marcha del Silencio.

Esta 31º edición de la marcha partirá de la esquina de Jackson y avenida Rivera, a partir de las 19 horas. Su consigna será “30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.

En el video -publicado en la cuenta de Instagram- se pueden ver imágenes de archivo de las distintas ediciones de la Marcha del Silencio a lo largo de los años, diarios de la época y de sitios emblemáticos de Montevideo.

Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse viajarán mañana, jueves, a Buenos Aires para participar de un homenaje a los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, al cumplirse 50 años de sus secuestros y asesinatos en Argentina.

La organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos aseguró que la orden de Orsi a las Fuerzas Armadas para que brinden información sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura cívico militar “no puede tener más dilaciones”.

“Sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas. Se hace necesaria una política integral de búsqueda de todo el Estado que implique a todos los agentes, el compromiso debe ser total e inequívoco”, afirmó Alba González, una de las fundadoras de la organización.

“Han pasado diferentes gobiernos, comisiones y secretarías. Hemos denunciado una y mil veces en nuestro país y en el exterior. Sin embargo, tanto tiempo más tarde aún no tenemos respuestas. 30 años marchando, más de 50 reclamando y hoy como ayer la impunidad sigue presente en nuestro país”, señaló González.

“En los últimos días nos sacudió una noticia que reafirma lo que hemos dicho en numerosas ocasiones: la lista de detenidos desaparecidos es una lista abierta, y el accionar del terrorismo de Estado sigue siendo materia de urgencia. Ocho nombres se agregan a la lista, ocho historias puestas en pausa”, sostuvo.