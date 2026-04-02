Los productores agropecuarios pueden acceder a una nueva línea de crédito de hasta 30 mil dólares, en el marco de un paquete de medidas impulsado por el gobierno para mitigar el impacto provocado por el reciente aumento de los combustibles y las dificultades por la sequía. Esta línea está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción de cereales, oleaginosos, legumbres, arroz y cultivos de invierno asociados a la lechería. Esta iniciativa –de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)- busca brindar liquidez a los productores en plena etapa de siembra y cultivo, en medio de la suba del gasoil, que algunos dirigentes de las cámaras agropecuarias calificaron como “un nuevo golpazo”. Los créditos tienen un tope de hasta 30 mil dólares por productor, con un plazo máximo de seis meses y una tasa de interés que no puede superar el 3,5%. Además, esta línea contempla un subsidio de hasta el 50% de la tasa, lo que busca aliviar el costo financiero en un contexto de presión sobre los márgenes productivos. Las solicitudes pueden realizarse desde el 1° de abril hasta el 31 de mayo de 2026, a través de las instituciones de microfinanzas habilitadas en todo el país, cuyos datos están disponibles en el sitio web de ANDE. Esta medida forma parte de un paquete de medidas de apoyo anunciado por el gobierno en respuesta al encarecimiento del petróleo a nivel internacional. El precio del petróleo superó los 110 dólares por barril en marzo, tras ubicarse en torno a 70 dólares a fines de febrero, un salto superior al 30% en pocas semanas, como consecuencia directa del conflicto entre Israel y EEUU contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del suministro mundial de crudo. Las autoridades también resolvieron ampliar el alcance del Sistema Nacional de Garantías (SIGA) en su modalidad agro, extendiendo los beneficios a todo el territorio nacional. La comisión para acceder a estas garantías se fijó en 0,6%, sensiblemente por debajo del rango habitual de entre 2% y 3%. El paquete incluye también cambios en la forma de fijar las tarifas de los combustibles, con revisiones más frecuentes para amortiguar las subas, y está orientado especialmente a sectores con alta dependencia del gasoil y que atraviesan dificultades por la falta de lluvias. Además, habrá una extensión a 12 meses de devolución del IVA al gasoil a contribuyentes del Impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba). El equipo económico, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, explicó que se trata de medidas transitorias para sostener la actividad productiva en un escenario de volatilidad internacional y condiciones climáticas adversas.