Las seis agrupaciones de productores que integran Campo Unido se reunirán este viernes con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, donde solicitarán extender la emergencia agropecuaria, que vence el próximo 24 de mayo, o ampliar el sistema de garantía SIGA para poder atender los costos de los cultivos de invierno.

El presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, Pablo Perdomo, manifestó que considera que habrá buena receptividad del Ministerio de Ganadería, ya que fue quien convocó a esta reunión.

“Esperamos poder discutir este tema y buscar una solución que, en principio, entendemos que hay una buena intención por parte del MGAP en solucionar y, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se pueda trasladar esta garantía a la banca para que otorguen ese financiamiento para los cultivos de invierno, pero también a otros sectores”, dijo Perdomo en declaraciones a Informativo Uruguay (1050 AM).

En este contexto, Perdomo explicó que hay cooperativas que se encuentran por fuera de la banca, que quedan afuera del sistema de garantía SIGA. Por esta razón, los productores propondrán que el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) pueda oficiar como garantía para aquellos que quedan relegados.

“Existiendo fondos como el Inacoop, que es un fondo de desarrollo que administra el Instituto Nacional de Cooperativas, esperamos que, a raíz de este mecanismo, se pueda dar garantía a las cooperativas. De esta manera, podrían utilizar, a través del Banco República, un mayor financiamiento a esos productores que no van a la banca, pero sí están en las cooperativas”, explicó Perdomo.

En ese sentido, el dirigente empresarial aseguró que, ya sea la extensión de la emergencia agropecuaria o de la garantía SIGA, esperan que el período sea de entre 60 y 90 días, para que se pueda llevar a cabo el proceso de siembra.