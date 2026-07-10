El presidente Yamandú Orsi confirmó que regularizó sus deudas con el Impuesto de Primaria y con la Dirección Nacional de Catastro, luego de que una investigación revelara, el pasado lunes, irregularidades tributarias y catastrales en dos inmuebles de su familia ubicados en Salinas, en el departamento de Canelones.

“Lo resolvimos, por suerte lo resolvimos”, dijo Orsi ayer en su primera declaración pública sobre esta polémica. El mandatario mantenía impaga la cuota del Impuesto de Primaria correspondiente a todo 2025 y a la primera cuota de 2026, lo que sumado a multas y recargos totalizaba una deuda de unos 7 mil pesos, según un informe periodístico de radio Carve.

El informe también detectó que en la vivienda familiar había obras, que según las imágenes satelitales analizadas databan de entre 2018 y comienzos de 2019.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, precisó que se trata de una piscina y una construcción liviana tipo barbacoa de unos 40 metros cuadrados.

A esto se suman a los 200 metros originales declarados cuando Orsi adquirió la propiedad en 2008, y que el trámite de regularización recién se inició después de que trascendiera el informe periodístico.

“Hay que estar atento”

El presidente optó por un tono distendido para abordar una situación que los principales dirigentes de la oposición manejaron con un tono más grave.

“Tengo que tener más cuidado. Hay que estar atento. Es un tema de tener claro todo lo que tenés que hacer. Son procesos que son lentos y uno, a veces, se deja estar”, dijo Orsi.

De esta manera, el mandatario redujo a un problema de agenda personal lo que para la oposición se trató de una cuestión de transparencia patrimonial del presidente de la República.

Foto: Presidencia de la República

Orsi relativizó la situación. Cuando fue consultado sobre si este episodio podría impactar en su nivel de aprobación admitió: “Capaz que sí”. “Lo que más tiene que impactar es que cumpla con mis obligaciones, y eso está pasando”, afirmó.

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, había pedido que Orsi “explique y, en lo posible, no a través de algún video pregrabado, sino en la conferencia de prensa, respondiendo las preguntas de los periodistas”, aclarando que no buscaba “dramatizar el tema de más” pero que la ciudadanía merecía “explicaciones”.

Por su parte, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó el episodio como “hecho bochornoso” y anunció pedidos de informes parlamentarios para confirmar lo revelado por la investigación periodística.