El sector lechero observa con mucha preocupación el encarecimiento de los fertilizantes, en un contexto internacional marcado por el aumento de los combustibles fósiles a raíz de la guerra en Oriente Medio. El bloqueo en el estrecho de Ormuz ha hecho que suba el precio del gas, insumo fundamental para la producción de urea. Este fertilizante es esencial para el crecimiento de las pasturas que alimentan al ganado lechero, por lo que su incremento impacta directamente en los costos. El aumento de estos insumos altera la ecuación económica de los tambos, explicó Justino Zavala, dirigente de la Agremiación de Tamberos de Canelones y representante de los productores ante el Instituto Nacional de la Leche (Inale). Para Zavala la situación combina varios factores adversos: una baja en el precio de la leche a comienzos de año, el aumento del dólar y el encarecimiento de insumos clave. “Lo peor viene por el lado de los fertilizantes y, particularmente, la urea. (…) La urea es el fertilizante que se usa ahora; es como el combustible de los verdeos de invierno. Normalmente, tenemos que echar entre 200 o 300 kilos por hectárea en la avena o en los raygrases. (Está) arriba de los 900 dólares la tonelada, cuando estábamos hablando de 400”, dijo Zavala en una entrevista en Radio Uruguay. “Estamos hablando solo de la urea. A eso se suma la semilla, el fertilizante, el combustible, todo lo demás. Se nos puso caro en litros de leche”, afirmó. En paralelo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó una convocatoria a proyectos de acceso al agua y mejoras del riego para la producción granjera. La cartera apoyará iniciativas de productores que necesiten acceso a fuentes de agua, equipos de riego o implementar innovaciones en su infraestructura. El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, señaló que el cambio climático cada día está más presente en la producción agropecuaria, por lo que se deben generar condiciones y subsidios dirigidos, principalmente, a productores granjeros de menor escala. Por esta razón, el ministerio lanzó esta convocatoria orientada a mejorar el acceso al agua y desarrollar sistemas de riego, en el marco del programa Agua para la Granja. La directora general de la Granja, Laura González, informó que a través de esta iniciativa se brindará apoyo financiero a un universo de 1.500 productores granjeros de todo el país. González explicó que la duración del beneficio es de 2026 a 2029, y que podrán acceder por tres niveles de apoyo de acuerdo al tamaño de la unidad productiva y las necesidades del productor. ✔ En un primer nivel se ofrecerá apoyo a aquellos productores que no cuentan con la fuente de agua para producir. ✔ El segundo nivel es para aquellos que, aún con la fuente de agua disponible, necesiten acceder a equipos de riego y distribución. ✔ El tercer nivel está dirigido a quienes necesiten realizar innovaciones en sus sistemas de riego. El período de inscripción finaliza el 31 de julio y la inversión aproximada es 40 millones de pesos, financiados por el Fondo de Fomento de la Granja. La jerarca informó que la iniciativa se diseñó a partir de un proceso de consulta con productores granjeros que tuvo lugar en noviembre de 2025. “Es la respuesta a una inquietud de productores que lleva más de 10 años”, aseguró González. Esta iniciativa se suma a otras que el gobierno de Yamandú Orsi lanzó para aliviar la situación que atraviesan los productores agropecuarios como la reciente línea de financiamiento con una tasa subsidiada para mitigar el reciente aumento en el precio del gasoil y el déficit hídrico que afecta al sector.