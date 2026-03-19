El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, anunció ayer nuevas medidas para los productores rurales afectados por la sequía en áreas bajo emergencia agropecuaria por el déficit hídrico. Hace pocos días, el gobierno había extendido por 90 días la emergencia agropecuaria debido al déficit hídrico que afecta a amplias zonas del país y anunció nuevas medidas de apoyo para productores ganaderos, lecheros, agrícolas y de granja, que incluyen facilidades fiscales para la compra de gasoil, corrimiento de vencimientos financieros. El ministro dijo que el Sistema Nacional de Garantías (SIGA) otorgará un 70% de apalancamiento en la garantía, con cuatro años de plazo para el pago y una comisión de administración de 0,6%. “Esto es inédito, nunca había pasado”, aseguró. Fratti también destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó a los productores que tengan certificados para descontar de la Dirección General Impositiva puedan utilizarlos para pagar el gasoil. El jerarca señaló que debido a la sequía los productores enfrentan problemas de iliquidez pese a tener un capital importante. Además, recordó que sigue vigente una reciente resolución del Banco Central del Uruguay (BCU) que autoriza a las entidades financieras, tanto al Banco República como a toda la banca privada, y las cooperativas de crédito, a disponer de una prórroga de hasta 180 días sin que el tomador del servicio pierda su condición de buen pagador. También siguen vigentes los créditos de República Microfinanzas para productores de menor porte con intereses subsidiados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los microcréditos y fondos rotatorios de la Dirección de Desarrollo Rural. Fratti realizó estos anuncios durante el acto inaugural de la Expoactiva Nacional, una exposición que reúne a productores del campo, empresas públicas y privadas donde estuvo el presidente Yamandú Orsi, el presidente de la Asociación Rural de Soriano, Jorge Andrés Rodríguez, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, y el intendente del departamento de Soriano, Guillermo Besozzi. El dirigente de la Asociación Rural de Soriano, Hugo Álvarez Olano, analizó el impacto de la sequía en la producción agropecuaria. En el caso del maíz de primera, las lluvias llegaron tarde para la culminación de la producción, pero en la soja las pérdidas fueron del entorno del 50% y 60% en Soriano, que concentra la mitad de la producción nacional. Calculó que faltarán unos 70 mil camiones de 30 toneladas entre maíz y soja. Álvarez Olano estimó en unas dos millones de toneladas las pérdidas; que totalizan unos 800 millones de dólares en toda la cadena productiva. En tanto, el ministro Fratti detalló que el gobierno ha estado monitoreando constantemente el escenario desde que comenzó la sequía, con declaraciones progresivas de emergencia agropecuaria por déficit hídrico.