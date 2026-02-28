Durante una conferencia de prensa convocada para presentar el balance fiscal de 2025, Oddone subrayó que la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur -anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen- significa “un rumbo de oportunidades de mediano y largo plazo para la economía uruguaya”, a pesar de los desafíos que pueda plantear para algunos sectores de forma puntual. El ministro informó que la entrada en vigor tendrá un impacto estimado para Uruguay de un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, una subida del 4% de las exportaciones brutas y un aumento del 0,5% en el empleo y del 1% en el salario real. Oddone explicó que esto se logró gracias a una estrategia histórica de inserción internacional del país y recordó que es el resultado del “esfuerzo de mucho trabajo de mucha gente en distintos períodos de gobiernos uruguayos”. El ministro remarcó el “firme compromiso de la sociedad uruguaya de seguir abriendo la economía y de seguir integrándose al mundo”. Mencionó también las gestiones en curso para adherirse al Acuerdo Transpacífico. Oddone desestimó las preocupaciones sobre el cierre de empresas multinacionales, despidos masivos y envíos a seguro de paro en Uruguay en el entendido que se trata de procesos de “reconfiguración” y “reducción de plantilla” a nivel global en el sector de servicios. Como forma de contrarrestar estos efectos, el jerarca anunció que el gobierno tiene previsto presentar, antes del 31 de mayo, un paquete de medidas legales y regulatorias orientadas a mejorar la competitividad, con especial foco en la energía y la logística. Por otra parte, en conferencia de prensa, Oddone, junto a la directora de Política Económica, Bibiana Lanzilotta, y el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, presentó los resultados fiscales obtenidos durante el año pasado. En ese sentido, los jerarcas del equipo económico destacaron el cumplimiento de todas las metas establecidas para el 2025. Oddone informó que se cumplió con la meta del déficit y este cerró el 2025 en -3,9 % del Producto Bruto Interno y proyectó un crecimiento del 2,2 % de la economía para 2026. Además, el ministro dijo que el endeudamiento neto se ubicó en 3.079 millones de dólares, “por debajo del límite legal” de 3.450 millones de dólares y “sin hacer uso de la cláusula de salvaguarda” que tiene la normativa vigente, modificada por el MEF durante el año pasado. En este sentido, el titular de la cartera subrayó que “no hay ningún elemento sobre la mesa que haga alterar las proyecciones”. “La casa está en orden”, dijo Oddone, quien destacó el cumplimiento de las metas planteadas por el gobierno de Yamandú Orsi.