Bergara compareció ayer, jueves, ante la Junta Departamental de Montevideo convocado por varios ediles de la oposición para brindar detalles del nuevo sistema de movilidad y transporte metropolitano y aclaró que el sistema elegido será el BRT (Bus Rapid Transit) y no el tranvía. El edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, formuló 41 preguntas al intendente. Al finalizar la comparecencia de Bergara señaló que “nos vamos con algunas respuestas y otras cosas que quedaron sin resolver”. Seijas dijo que se confirmó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), junto con la Intendencia de Montevideo, adoptó la medida de que fueran los BRT y no los tranvías. “Tomaron la decisión sin informes que hablaran de una cosa u otra (…) Ojalá que le hayan embocado y esto termine siendo positivo", dijo Seijas quien precisó que no obtuvo respuestas sobre el impacto concreto en la movilidad durante el período de obras ni sobre los plazos estimados de afectación. Bergara brindó información sobre el cronograma del proyecto. El proceso licitatorio comienza en breve, y se prevé que las obras comiencen en 2027. Las intervenciones abarcarán los tres corredores troncales y el intercambiador de Tres Cruces. El intendente capitalino reconoció que es necesario contemplar alguna forma de resarcimiento para mitigar el impacto en los comercios de las dos avenidas principales que se verán afectadas por los trabajos viales. “Es razonable pensar que haya alguna compensación. Entiendo que a nivel de gobierno nacional se empieza a tomar información a partir de datos de la Dirección General Impositiva (DGI) y organismos que tienen la información sobre la situación de los distintos negocios, para comenzar a evaluar cuánto impactaría y cuánto habría que compensar. Estamos hablando de arterias que están plagadas de negocios”, dijo Bergara. El intendente explicó que “para que el sistema funcione, tiene que hacerse una inversión importante desde el arranque” y para ello “se maneja la posibilidad de que sea la Agencia del Sistema Metropolitano (ASM), que aprobó la Ley de Presupuesto, la que se encargue de la adquisición y sea de alguna manera la propietaria de los buses, y lo que se va a concesionar es la gestión”. Bergara propuso a los ediles la creación de una comisión de seguimiento a nivel de la Junta Departamental que acompañe el avance de las obras en los tres corredores y el intercambiador de Tres Cruces. La idea es que exista un canal de control legislativo sobre un proyecto que, por su escala y su impacto en la vida cotidiana de la ciudad, ya genera un fuerte debate.