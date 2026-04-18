El pasado jueves 16 de abril se realizó el lanzamiento del Polo Logístico Florida, una iniciativa impulsada por la Asociación Rural de Florida con el apoyo del gobierno departamental encabezado por el intendente Carlos Enciso. La actividad tuvo lugar en el Salón de Eventos de la institución organizadora y reunió a destacadas autoridades nacionales, departamentales y referentes del sector productivo. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de Uruguay en ejercicio, Blanca Rodríguez, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Economía y Finanzas , Martín Vallcorba ,el intendente Enciso, el secretario general de la Intendencia, Ec. José Luis Curbelo, así como los diputados Álvaro Rodríguez Hunter y Carlos Rodríguez Gálvez, entre otras autoridades. En la oportunidad también participó una delegación internacional integrada por representantes de siete empresas chinas y dos brasileñas, vinculadas a sectores como la industria farmacéutica, productos químicos y biológicos, impresión, movilidad eléctrica, packaging, comercio electrónico e infraestructura logística. A esto se sumaron cámaras empresariales y representantes del gobierno vasco. El proyecto tiene como objetivo posicionar a Florida como un punto estratégico para el desarrollo industrial y comercial, apostando a la atracción de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento del rol del departamento en las cadenas logísticas del Mercosur. El Polo Logístico Florida se proyecta como un puerto seco, parque industrial, científico y logístico multimodal, ubicado en el centro del país, a unos 100 kilómetros de Montevideo y con conexión terrestre ágil hacia Brasil, Argentina y Paraguay. El predio abarcará una superficie total de 75,6 hectáreas y operará en sinergia con la vía férrea central, actualmente en desarrollo, ubicada a tan solo 3 kilómetros. Entre sus principales infraestructuras se destacan una playa de contenedores de 300 por 75 metros con capacidad para operar hasta 58.000 toneladas anuales, silos para acopio de granos con plataforma de descarga y un depósito de 3.000 metros cuadrados destinado a productos forestales. Asimismo, el complejo contará con un centro de consolidación de cargas orientado a la industria lechera, frigorífica y lanera, además de una zona franca que completará una estructura moderna e integrada de servicios. El parque ofrecerá soluciones logísticas integrales para distintas industrias, incluyendo exportación de productos ganaderos, forestales, agrícolas e industriales, así como servicios de auditoría, almacenamiento, logística de importación y exportación, laboratorio, seguros y soporte administrativo. Además, se prevé el desarrollo de una plataforma flexible de comercio y finanzas, con una unidad crediticia orientada a facilitar operaciones dentro del Mercosur, especialmente en rubros como carne, leche, lana y alimentos procesados. Desde la organización se destacó que esta iniciativa responde a la creciente dinámica productiva y exportadora de la región, posicionándose como una herramienta clave para potenciar la competitividad y el crecimiento económico del departamento y del país.