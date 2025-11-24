Abella explicó que el aeropuerto El Jagüel de Punta del Este, un lugar clave para la aviación de pequeño porte sobre todo durante la temporada de verano, reabrirá sus puertas el 1° de diciembre.

La terminal aérea había cerrado temporalmente a principios de setiembre, lo que generó incertidumbre entre los operadores aéreos y turísticos de la zona, de cara a la temporada estival.

El intendente de Maldonado precisó que “nunca se habló de cerrar”, sino que el cese se produjo en forma temporal para que el gobierno departamental pudiera realizar tareas de mantenimiento que deben ser tercerizadas.

Abella confirmó que existen cuatro grupos económicos interesados en el llamado a licitación, ya que la idea de la Intendencia de Maldonado es que siga funcionando de la misma manera y pretende encontrar un operador.

En forma paralela, varios ediles de la oposición elaboraron un pedido de informes donde plantean que este cierre afecta a varios sectores como escuelas de vuelo, servicios de publicidad aérea y turismo recreativo, entre otros.

Abella sostuvo que aún no fue notificado pero que no tiene problemas en brindar respuestas e “informar tranquilamente” y aclaró que el objetivo siempre fue que la terminal aérea funcionara con un operador.