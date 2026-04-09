La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) pidió este miércoles consenso entre el Congreso de Intendentes y el Parlamento, además de destinar parte de las multas al Fondo Nacional de Seguridad Vial y establecer incentivos para conductores ejemplares. El presidente de Unasev, Marcelo Metediera, sostuvo que la postura del organismo es unánime y planteó tres ejes para acompañar cualquier modificación: crear una instancia ejecutiva de coordinación para unificar la resolución del Congreso de Intendentes con la ley que aprueba el Parlamento; destinar un porcentaje de la recaudación al financiamiento de medidas preventivas y de educación vial; y acompañar la reducción de sanciones con un sistema de incentivos para conductores que respeten las normas. Metediera señaló además la importancia de que las reformas no debiliten las políticas de seguridad vial. El proyecto, impulsado por los diputados Sebastián Andújar (PN), Conrado Rodríguez (PC) y Álvaro Perrone (CA), fue valorado positivamente, La Comisión comenzará analizando el texto para definir su articulado y el mecanismo de implementación.