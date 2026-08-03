Tras años de funcionamiento, una planta de una empresa europea cerró sus puertas y corren peligro más de 300 puestos de trabajo.

La empresa sueca SKF comunicó el 7 de abril de 2026 que cerrará su planta de Monterrey, Nuevo León, como parte de una reorganización de su estructura productiva en América.

La compañía trasladará la capacidad de fabricación hacia sus instalaciones de Puebla y La Silla, también ubicada en el área metropolitana de Monterrey. El proceso afectará alrededor de 390 puestos de trabajo, según el comunicado corporativo.

Por qué SKF decidió cerrar su planta de Monterrey

SKF explicó que la medida está relacionada con la separación de su negocio Automotive y con la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad de sus operaciones en la región.

La fábrica de Monterrey fue inaugurada en octubre de 2023 como un establecimiento compartido por las divisiones automotriz e industrial. La instalación había recibido una inversión de 700 millones de coronas suecas y estaba orientada, entre otras actividades, a acompañar el crecimiento esperado de la electrificación vehicular.

Sin embargo, la empresa señaló que el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos en América fue menor al previsto. Tras decidir la separación de sus negocios, la capacidad de la planta quedó por encima de las necesidades operativas de cada división.

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Cuántos empleos quedarán afectados por el cierre

La reorganización ocasionará la eliminación de alrededor de 390 puestos en la planta de Monterrey. Al mismo tiempo, SKF prevé crear aproximadamente 100 nuevas posiciones en otros establecimientos mexicanos.

La producción será redistribuida de la siguiente manera:

La operación Automotive será reforzada en Puebla .

La actividad Industrial será trasladada a La Silla , en el área de Monterrey.

La planta afectada dejará de ser necesaria dentro de la nueva organización manufacturera.

La compañía no informó en el comunicado una fecha exacta para completar el cierre ni detalló cuántos trabajadores podrían ser reubicados en los nuevos puestos.

Qué fabrica la empresa europea que cerrará la planta

SKF fue fundada en Suecia en 1907 y se especializa en soluciones destinadas a reducir la fricción y mejorar la eficiencia de equipos industriales y automotrices.

Entre sus principales productos y servicios se encuentran:

Rodamientos.

Sellos industriales.

Sistemas de lubricación.

Soluciones para monitorear el estado de máquinas.

Servicios para sectores industriales y fabricantes de vehículos.

La empresa indicó que la nueva estructura busca conservar capacidad suficiente para responder a un eventual aumento futuro de la demanda vinculada con la electrificación. El comunicado oficial puede consultarse en el sitio corporativo de SKF.