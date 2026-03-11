La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes acordaron este martes poner en marcha una nueva edición del programa Uruguay Impulsa con 5.000 cupos distribuidos en todo el país. El acceso a los puestos se realizará mediante sorteo, informaron las autoridades. Rodrigo Arim, director de la OPP, recordó que el programa se diseñó en 2025 sobre la base del proyecto Jornales Solidarios y que incorpora cambios relevantes: la cantidad de jornales por beneficiario pasa de 12 a más de 20 y la duración se extiende en un mes. Una de las novedades centrales es la inclusión de un componente de capacitación, que será brindado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los participantes.