El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes más utilizados en la limpieza del hogar por su versatilidad y bajo costo.

En el baño, puede convertirse en un recurso para limpiar el inodoro, remover residuos superficiales y ayudar a reducir los malos olores sin recurrir necesariamente a productos de limpieza más agresivos si se combina con detergente.

La recomendación forma parte de una guía de productos de limpieza más seguros publicada por la administración estadounidense King County.

¿Para qué sirve tirar bicarbonato de sodio y detergente en el inodoro?

Desde el punto de vista químico, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender la suciedad sin rayar fácilmente la superficie. Al combinarlo con detergente, contribuye a remover los residuos, mientras que los tensioactivos del detergente ayudan a desprender la grasa y otras partículas adheridas.

Cómo usar bicarbonato de sodio y el detergente para limpiar el inodoro

Imagen ilustrativa IA Gemini

El procedimiento recomendado por el organismo estadounidense es sencillo y no requiere preparar una mezcla compleja. El punto importante está en distribuir el producto, frotar las superficies y retirar los residuos al terminar.

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Espolvorear bicarbonato de sodio dentro de la taza del inodoro, sobre las superficies que se quieren limpiar.

Agregar dos o tres gotas de detergente líquido para platos .

Frotar con un cepillo para inodoros, prestando atención a las zonas donde se acumula la suciedad.

Tirar de la cadena para enjuagar y eliminar los restos de la limpieza.

Sin embargo, si hay suciedad y acumulación persistente, manchas difíciles o cúmulos importantes de sarro, puede ser necesario recurrir a un producto formulado específicamente para ese problema y seguir sus instrucciones de uso.

¿El bicarbonato de sodio elimina los malos olores del inodoro?

El bicarbonato puede ayudar a controlar algunos olores asociados a los residuos y la suciedad. Si el olor persiste después de limpiar, conviene revisar si hay acumulación de residuos, problemas en el desagüe o inconvenientes en las instalaciones sanitarias.

También es importante distinguir entre limpiar y desinfectar. Que la taza se vea limpia o huela mejor no significa que se hayan eliminado todos los microorganismos que pueden representar un riesgo para la salud.

Por eso, para mantener el baño en buenas condiciones, lo más conveniente es combinar la limpieza regular con una adecuada ventilación.

Qué precauciones hay que tener al limpiar el inodoro con bicarbonato y detergente

Aunque el bicarbonato de sodio y el detergente se utilizan en distintas tareas domésticas, eso no significa que cualquier combinación de ingredientes sea segura o eficaz.

Antes de mezclar productos, es importante comprobar sus etiquetas y evitar combinar limpiadores de composición desconocida.

En particular, nunca se debe mezclar lavandina con productos que contengan ácidos o amoníaco, ya que pueden liberarse gases peligrosos.