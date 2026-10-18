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Las autoridades mantienen la búsqueda de la adolescente de 15 años Camila Ayelén Rodríguez Carballo, ausente desde el viernes 16 de octubre, cuando fue vista por última vez a las 6:30 en la calle José Pedro Varela. Por su desaparición se activó la Alerta Amber en Uruguay y, debido a la cercanía con la frontera, las fuerzas de seguridad argentinas emitieron la Alerta Sofía para colaborar en la búsqueda.

El Ministerio del Interior informó que, ante la última ubicación registrada en el departamento de Paysandú —zona limítrofe con Argentina— se solicitó desde un primer momento la cooperación de las fuerzas policiales del país vecino. En ese marco, se puso a disposición la colaboración de las Fuerzas Federales argentinas, la OCN-INTERPOL Buenos Aires y la Policía Provincial de Entre Ríos.

En el país trabajan el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL , con el apoyo de unidades policiales locales que realizan recorridas, revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios que puedan aportar pistas sobre el paradero de la menor.

Características y pedido de colaboración

Nombre: Camila Ayelén Rodríguez Carballo

Edad: 15 años

Estatura: 1,56 m

Peso: 65 kg

Cabello: negro y largo

Ojos: marrones

Último avistamiento: viernes 16 de octubre, 6:30 — calle José Pedro Varela (Paysandú).

Las autoridades solicitaron a la población que informe cualquier dato que pudiera ayudar a localizarla. Quienes tengan información pueden comunicarse con la Policía al número de emergencia o a las líneas habilitadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Ausentes e INTERPOL.

Recomendaciones urgentes

Si la vieron o saben de su paradero, llamar de inmediato a la Policía Nacional.

No intentar acercarse por cuenta propia si se sospecha que la menor está con alguien que pueda ponerla en riesgo; informar a las fuerzas de seguridad.

Compartir la información y la alerta en redes y con contactos locales para ampliar la difusión.

La investigación continúa abierta y la prioridad de las autoridades es garantizar la localización y el regreso seguro de Camila a su entorno familiar. Información oficial y actualizaciones se difundirán por los canales del Ministerio del Interior y las dependencias policiales involucradas.