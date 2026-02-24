El Ministerio de Salud Pública (MSP) adquirió más de 600 mil dosis de la vacuna contra la gripe para la campaña de vacunación 2026 que comenzará en el mes de marzo. La ministra Cristina Lustemberg informó ayer que el inicio de la campaña, previsto para la primera semana de marzo, se pospuso debido a atrasos en la entrega de las dosis. Desde el MSP, trabajan con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para tener las vacunas el mes que viene como comprometido. Lustemberg explicó que traer las vacunas implica procedimientos que “nos exceden” y estimó que “en la primera quincena de marzo las tendremos”. Las autoridades sanitarias organizan los servicios de salud para la campaña de vacunación. La ministra destacó la vacunación como un pilar importante para las poblaciones de riesgo, como niños, personal de la salud y trabajadores de residenciales para adultos mayores, entre otras, teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico de la influenza en el hemisferio norte el invierno pasado. En cuanto a la vacunación antigripal, sostuvo que “siempre tiene mala prensa” y que las personas mayores “son las que más se vacunan”. Aclaró que “es una enfermedad que puede requerir internación y llevar al fallecimiento a quienes tienen enfermedades crónicas”. La secretaria de Estado consideró importante que la población adhiera. “Tenemos que tener una mayor cobertura, porque es una prevención importante y, si cursamos una infección respiratoria, hay que reforzar el lavado de manos y utilizar tapabocas, como en la pandemia”, dijo. Lustemberg insistió con otras medidas como el lavado de manos y las pautas de autocuidado adoptadas en la época de la pandemia de coronavirus. “Ojalá las vacunas tengan la respuesta esperada. Ya estamos organizando los servicios de salud para comenzar”, explicó. La vacuna que se espera “protege contra la cepa que se prevé que circule durante el invierno y tiene una protección mayor que las que se han suministrado en otras campañas”, destacó. Respecto de los casos de la gripe del subtipo A H3N2 en el país, la jerarca dijo que si bien “les estamos dando un seguimiento y hay algunos casos, por ahora no es nada alarmante”. Agregó que “se espera que el comportamiento de la enfermedad en el hemisferio norte adelante cómo será en Uruguay”, refiriéndose específicamente al virus influenza A (H3N2). Los síntomas típicos del subtipo H3N2 son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, tos seca, dolor de garganta y cansancio pronunciado. Afecta especialmente a los adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.