Terror en Colombia | El ELN secuestró a 39 personas en Chocó y las Fuerzas Militares lanzaron un operativo

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Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Chocó. Las Fuerzas Militares denunciaron que 39 personas fueron secuestradas por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras se desplazaban por la carretera que comunica Quibdó con Carmen de Atrato.

Tras conocerse el caso, el Ejército y la Policía Nacional desplegaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables y lograr la liberación de las víctimas, al tiempo que las autoridades exigieron al grupo armado respetar la vida e integridad de los retenidos.

¿Cómo ocurrió el secuestro en Chocó?

De acuerdo con la información oficial, el hecho se registró hacia las 8:00 de la mañana en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato.

Las víctimas, todas civiles, se movilizaban en dos buses de servicio público cuando fueron interceptadas por hombres armados que, según las autoridades, pertenecen al ELN.

Entre las personas retenidas se encuentra un menor de dos años.

Aunque los pasajeros permanecen dentro de los vehículos, el grupo armado les impide continuar el recorrido, por lo que el corredor vial permanece cerrado mientras avanzan las operaciones de las Fuerzas Militares.

Un militar murió y seis más resultaron heridos

Durante los primeros intentos por rescatar a los secuestrados, el Ejército confirmó la muerte de un integrante de la institución, mientras que otros seis militares resultaron heridos luego de que los presuntos integrantes del ELN abrieran fuego contra las tropas desplegadas en la zona.

Los uniformados lesionados están siendo evacuados por efectivos de la Séptima División del Ejército, que continúa desarrollando operaciones en el área.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado civiles heridos.

Terror en Colombia | El ELN secuestró a 39 personas en Chocó y las Fuerzas Militares lanzaron un operativo EFE / Mario Caicedo

Las Fuerzas Militares mantienen el operativo

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó que se adelantan acciones conjuntas con la Policía Nacional para recuperar el control del sector y conseguir la liberación de las personas retenidas.

En un comunicado, el Ejército rechazó el secuestro y pidió al ELN liberar de manera inmediata e incondicional a las víctimas.

Mientras tanto, la cúpula militar sostiene reuniones operativas para evaluar la evolución de la situación y definir las acciones que permitan avanzar en el rescate sin poner en riesgo la integridad de los civiles.

La situación sigue siendo crítica

Las autoridades calificaron el operativo como especialmente complejo debido a que los pasajeros permanecen dentro de los buses, lo que incrementa el riesgo de que puedan quedar en medio de un eventual enfrentamiento armado.

Por esa razón, el corredor vial continúa cerrado y las operaciones militares se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad, mientras se espera una pronta resolución del secuestro masivo.