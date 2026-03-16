El presidente Yamandú Orsi encabezó este lunes la inauguración del Gabinete de Seguridad, instancia multisectorial en la que se presentó el Plan de Seguridad elaborado por los ministerios y organismos integrantes. Según el ministro del Interior, Carlos Negro, el texto reúne aportes de las diferentes carteras y recoge medidas en distintos plazos de implementación. Negro adelantó que antes de su difusión pública el Plan será remitido a los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, una respuesta al reclamo opositor de conocer el detalle y participar del borrador. La presentación a la ciudadanía está prevista para fines de la próxima semana. El jerarca evitó anticipar puntos específicos del contenido, aunque aseguró que el documento incluye medidas ya en curso, acciones que se comenzarán a desarrollar en el corto plazo y propuestas a largo plazo. Entre los resultados citados por el ministro destacó el la focalización policial, atribuido a la caída más significativa de homicidios desde la pandemia hasta la fecha. El Gabinete de Seguridad quedó conformado por las carteras de Interior, Defensa, Economía, Vivienda, Trabajo, Desarrollo Social, Educación, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y Secretaría y Prosecretaría de Presidencia. Además de Negro y Orsi, participaron ministros y jerarcas como Sandra Lazo, Gabriel Oddone, Tamara Paseyro, Juan Castillo y Gonzalo Civila, entre otros. La reunión busca, según el Ejecutivo, generar un “modelo uruguayo de seguridad pública” basado en estrategias no autoritarias para combatir el delito y mejorar la percepción de seguridad en la población. El planteo marca una voluntad de integrar políticas sociales, económicas y de prevención junto con acciones policiales.