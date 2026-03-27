El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó con dureza el Plan Nacional de Seguridad 2025-2035 presentado por el gobierno, afirmando que “se queda corto” respecto a lo que el país esperaba. Delgado dijo que el documento será analizado “en profundidad” por el Directorio del partido en la próxima sesión, y expresó su descontento, al señalar que el contenido decepcionó pese a no tener grandes expectativas previas. Desde filas del partido, el diputado Pablo Abdala, fue todavía más contundente: calificó la propuesta “de la nada misma” y dijo haber sentido “una enorme decepción”. Abdala criticó la falta de ideas novedosas y la ausencia de medidas concretas, señalando que el país “estaba esperando desde hace meses que esto desembocara en algo nuevo” y que el ministro no presentó propuestas disruptivas. Las declaraciones de los blancos se suman a un debate político que ya había generado reacciones por los ejes del plan: incorporación de 2.000 policías, mayor patrullaje, drones, videovigilancia, control en fronteras y medidas contra el narcotráfico. En el oficialismo destacan, en cambio, la apuesta por tecnología y prevención comunitaria —como el programa Más Barrio— y la creación del Instituto Nacional de Reinserción, iniciativas que, según el gobierno, buscan abordar tanto la represión como la rehabilitación.