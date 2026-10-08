El presidente Yamandú Orsi valoró este miércoles el dato oficial que muestra una disminución de la pobreza en Uruguay: unas 95.000 personas quedaron fuera de la línea de la pobreza respecto al año anterior. En una publicación en su perfil de X, el mandatario afirmó: “Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando”.

Según los indicadores citados por Orsi, la tasa de pobreza pasó de 17,7% a 14,8% en el último año, mientras que la indigencia se redujo de 1,8% a 1,2% , lo que el presidente describió como “una reducción de un tercio”. Aunque calificó la mejora como “importante”, reconoció que “falta mucho” por hacer y reafirmó su compromiso de continuar trabajando para que el crecimiento económico, la generación de empleo y las políticas públicas sigan mejorando las condiciones de vida de más uruguayos y uruguayas.

El pronunciamiento presidencial se enmarca en una serie de anuncios y medidas del Ejecutivo orientadas a priorizar el bienestar social, y busca enfatizar que el descenso en los indicadores de pobreza e indigencia refleja resultados tangibles de esas políticas. Orsi subrayó que la prioridad del gobierno es mantener el rumbo para profundizar la mejora social.