La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU) impulsa un cambio en la normativa del sistema financiero para que los bancos adviertan por escrito a los ahorristas que quieran depositar en moneda extranjera, que esa decisión implica riesgos para la rentabilidad en pesos uruguayos.

Esta iniciativa fue puesta en consulta de los interesados para recibir comentarios y es parte de la decisión del presidente de la institución, Guillermo Tolosa, de buscar que los uruguayos depositen en moneda nacional y no en dólares.

En caso que prospere esta idea habrá advertencia de riesgo para los que depositen en dólares, euros o en otra moneda extranjera, pero no para los que lo hagan en pesos uruguayos.

Los ahorristas tienen alta preferencia a colocar en dólares sus ahorros y no en pesos uruguayos, para no exponerse al riesgo de posible devaluación.

Los depósitos en pesos uruguayos son solo 33% del total, mientras que el restante 67% está en moneda extranjera, según los últimos datos del Banco Central a fines de abril.

El BCU pretende que los bancos entreguen a los ahorristas que quieren colocar en dólares o en otras monedas del exterior, una notificación que diga: “Este depósito está denominado en moneda extranjera, por lo que su valor y rendimiento expresados en moneda local se verán afectados por las variaciones del tipo de cambio”.

Y un agregado que diga: “El dólar (u otra moneda según sea) puede ganar o perder valor frente al peso uruguayo, por lo que existe la posibilidad de que recupere menos de lo que depositó en términos de moneda local, perdiendo poder de compra en Uruguay”.

El BCU insiste con la desdolarización

El Banco Central recibirá comentarios sobre el proyecto hasta el 15 de junio de 2026. Una vez finalizada la consulta, se publicará un resumen con el análisis de los aportes.

Las modificaciones entrarán en vigor el 1° de agosto de 2026, estableciéndose como plazo máximo el 31 de diciembre de ese año para completar la notificación de los usuarios existentes.

La idea de la desdolarización ya había sido adelantada por el presidente del BCU, Guillermo Tolosa el año pasado durante varias presentaciones, en las que el economista delineó lo que llamó el plan nacional de “destete” para superar la “larga” y “triste fase” de confianza en el dólar.