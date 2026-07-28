El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este martes 28 en las actividades oficiales por la toma de posesión del Poder Ejecutivo del Perú, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Antes de la ceremonia, la delegación uruguaya fue recibida en la sede de la Cancillería peruana, el Palacio de Torre Tagle, donde Orsi mantuvo un encuentro bilateral con la nueva mandataria.

Durante la reunión en Torre Tagle, ambos mandatarios repasaron el estado de las relaciones bilaterales y subrayaron la importancia de profundizar los vínculos diplomáticos. Coincidieron en avanzar en una agenda que potencia la cooperación y el intercambio en áreas políticas, comerciales y culturales, con el objetivo de fortalecer la integración regional y ampliar las oportunidades mutuas para ambos países.

Tras el encuentro, la comitiva uruguaya realizó el acto protocolar en la sede del Congreso de la República. En la ceremonia, el presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, tomó juramento a la nueva presidenta y le impuso la banda presidencial, marcando su investidura como la jefa de Estado número 57 de Perú y la primera mujer electa democráticamente en asumir el cargo.

La visita reafirma el interés de Uruguay por mantener un diálogo fluido con el Perú y explorar mecanismos de cooperación que abarcan desde el comercio y la inversión hasta iniciativas culturales y proyectos regionales conjuntos.

No se detallaron acuerdos concretos durante la visita, aunque las partes se comprometieron a dar seguimiento a los temas abordados y a coordinar futuras reuniones bilaterales.