Médica Uruguaya y Cudam anunciaron este viernes el inicio de un proceso de integración destinado a fortalecer la asistencia a sus usuarios, según un comunicado conjunto difundido por ambas mutualistas. La iniciativa fue presentada como un acuerdo de complementariedad y continuidad asistencial. La medida fue aprobada por la asamblea de médicos de Cudam y la comisión directiva de Médica Uruguaya, que validaron el camino hacia una alianza orientada a brindar certezas tanto a pacientes como a trabajadores. Las entidades destacaron que se trata de un proceso de análisis y evaluación para concretar el acuerdo. El objetivo central del convenio es garantizar la continuidad en la atención de los afiliados de Cudam, optimizando servicios y aprovechando la infraestructura y experiencia combinada de ambos prestadores. Según el comunicado, la integración busca generar sinergias que potencien las capacidades sanitarias. Ambas instituciones subrayaron que la propuesta preserva los valores institucionales de cercanía, calidad y ética asistencial. En ese marco, se prevé mantener estándares de atención y coordinar recursos para mejorar la eficiencia operativa. La propuesta también contempla medidas para asegurar la estabilidad del equipo profesional y de apoyo. El comunicado destaca el reconocimiento del valor del capital humano como pilar de la atención sanitaria y el compromiso de mantener las condiciones laborales. Las mutualistas informaron que el proceso continuará con etapas de evaluación técnica y normativa para concretar el acuerdo definitivo, y que se mantendrá comunicación con usuarios y personal durante la transición para asegurar la continuidad y transparencia del proceso.