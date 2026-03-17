El Congreso de Intendentes resolvió este martes, en Soriano, aplicar una reducción del 50% en el valor de las multas de tránsito, con excepción de las faltas consideradas más graves. El beneficio busca incentivar el pago voluntario y regularizar deudas antes del inicio del año fiscal siguiente. Nicolás Olivera, presidente del Congreso e intendente de Paysandú, explicó que el descuento se otorgará cuando el infractor pague la multa en efectivo hasta el primer vencimiento del año entrante, momento en que normalmente vence la primera cuota de la patente. La iniciativa excluye de la rebaja conductas de alta peligrosidad: conducir bajo efectos de alcohol o drogas, negarse a la prueba toxicológica, participar en picadas, exceder en el doble o más la velocidad permitida, manejar sin la habilitación correspondiente, no usar cinturón o casco, y transportar a menores de 12 años en el asiento delantero o sin sistema de retención infantil. Olivera destacó que la medida está pensada para quienes manifiestan voluntad de pago y facilitar la regularización administrativa y financiera de los infractores, sin afectar la sanción ejemplarizante para las faltas más graves. El acuerdo de los jefes comunales será enviado a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para que los cambios se incorporen en un nuevo decreto del Poder Ejecutivo y se definan los aspectos operativos y plazos de aplicación. Quedan por precisarse detalles administrativos, como el procedimiento para acreditar el pago, la coordinación entre intendencias y las condiciones para multitudes que tengan cuotas o procesos de financiación abiertos.