Inundaciones en Silvania: confirman un muerto, 3 desaparecidos y 16 viviendas arrasadas por lluvias y avalanchas

Las intensas lluvias que azotaron a Silvania, Cundinamarca provocaron una creciente súbita en la quebrada Yayata, impactando directamente al barrio La Esperanza y varias zonas rurales del municipio. Según el gobernador del municipio, Jorge Emilio Rey, 60 personas resultaron afectadas, 16 viviendas fueron destruidas y tres personas permanecen desaparecidas.

El episodio más crítico ocurrió en la vereda El Hato, donde un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente. Hasta el momento, un adulto mayor fue hallado sin vida, mientras que un sobreviviente pudo ponerse a salvo, y las autoridades continúan con el operativo de búsqueda de los demás ocupantes.

Desde las primeras horas de la madrugada, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de emergencia, evaluar daños y determinar las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

Vehículo arrastrado por la corriente en El Hato

La emergencia mayor se concentró en la vereda El Hato, donde el arrastre del vehículo dejó un saldo trágico. Una persona logró sobrevivir y un adulto mayor fue recuperado sin vida. Las autoridades mantienen un operativo intenso para localizar a las tres personas desaparecidas.

Según informó El Tiempo, equipos de Bomberos, Defensa Civil y Policía recorren la zona, inspeccionando las viviendas y ofreciendo asistencia a las familias afectadas. Los equipos verifican además la estabilidad de otros sectores que podrían verse comprometidos por nuevas lluvias.

Viviendas destruidas y desplazamiento forzado

De las 16 viviendas arrasadas, varias familias han sido trasladadas a albergues temporales. La revisión de los inmuebles continúa para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de quienes permanecen en el lugar.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que dos ciudadanos reciben atención médica en centros asistenciales debido a lesiones causadas por el desbordamiento. La prioridad sigue siendo atender a los afectados y asegurar que los desaparecidos sean encontrados con vida.

Las lluvias continúan y la alerta permanece

La Gobernación de Cundinamarca hizo un llamado a la población local para mantenerse en alerta debido a que las lluvias podrían continuar en los próximos días.

El departamento asegura que todos los esfuerzos están centrados en la atención de los damnificados y en la mitigación de riesgos por posibles nuevas crecientes. Las autoridades siguen evaluando el impacto de la emergencia para coordinar recursos y asistencia inmediata.