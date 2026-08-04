Colombia inaugura el Pentágono más moderno y seguro de toda América latina | Inversión récord y buscará anticipar los delitos.

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Colombia avanza en la puesta en marcha del denominado “Pentágono” de Medellín, una infraestructura estratégica de seguridad que contará con tecnología de última generación para coordinar emergencias, vigilar el territorio y anticipar delitos. El Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i) ya alcanzó el 25 % de ejecución física y se consolida como una de las obras más ambiciosas en materia de seguridad urbana del país .

La iniciativa, liderada por la administración distrital, contempla una inversión superior a los $205.000 millones y busca fortalecer la capacidad operativa de las autoridades mediante sistemas integrados de videovigilancia, inteligencia artificial y análisis avanzado de información . Además, el proyecto ya genera 254 empleos directos y tendrá un impacto económico adicional en Medellín.

La construcción entra ahora en una etapa clave, enfocada en la superestructura del edificio, el soterramiento de redes eléctricas y la adecuación de las áreas donde funcionarán las plataformas tecnológicas que permitirán responder en tiempo real ante situaciones de riesgo.

¿Qué es el nuevo “Pentágono” de Medellín y por qué es considerado el más moderno de América latina?

El C5i fue concebido como un centro unificado desde el cual se coordinarán las decisiones estratégicas de seguridad de Medellín. Su diseño integra herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos, sistemas de videovigilancia y plataformas de comunicación que operarán de manera conjunta para apoyar a la Policía, organismos de emergencia y demás autoridades.

Según explicó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, el objetivo es construir un sistema capaz de enfrentar el crimen con mayor rapidez y precisión, convirtiendo a Medellín en un referente nacional en seguridad urbana.

Colombia inaugura el Pentágono más moderno y seguro de toda América latina | Inversión récord y buscará anticipar los delitos. Alcaldía de Medellín

¿Cuánto costó el Pentágono de Medellín y qué incluye la inversión?

La inversión supera los $205.000 millones, recursos destinados tanto a la construcción de la infraestructura como a la adquisición e instalación de tecnología especializada. Entre los componentes previstos se encuentran:

Plataformas de inteligencia artificial.

Sistemas de videovigilancia de alta capacidad.

Analítica avanzada de datos.

Redes técnicas y eléctricas soterradas.

Centros de monitoreo y coordinación operativa.

Las autoridades indicaron que en las próximas fases se acelerará la instalación de estos equipos para dejar el complejo listo para su operación.

¿Cómo funcionará la inteligencia artificial para anticipar delitos en Medellín?

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es el uso de inteligencia artificial y analítica predictiva. Estas herramientas permitirán procesar grandes volúmenes de información provenientes de cámaras, sensores y otras fuentes institucionales para detectar patrones de comportamiento, identificar riesgos y apoyar la toma de decisiones preventivas.

La meta es pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, en el que las autoridades puedan actuar antes de que se materialicen ciertos hechos delictivos.

¿El nuevo C5i podrá detectar y monitorear drones?

Sí. El complejo incorporará capacidades para la gestión del espacio aéreo urbano mediante sistemas de detección y monitoreo de drones. Esta funcionalidad fortalecerá el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M) y permitirá supervisar actividades aéreas en tiempo real, una herramienta clave para eventos masivos, emergencias y operaciones de seguridad.

¿Cuántos empleos ha generado el megaproyecto del Pentágono de Medellín?

Actualmente la obra genera 254 empleos directos, cifra que podría aumentar conforme avance la construcción y la instalación tecnológica. Además del impacto en seguridad, el proyecto busca dinamizar sectores relacionados con ingeniería, construcción, tecnología y servicios especializados.

¿Cuándo entrará en operación el Pentágono más moderno de Colombia?

Aunque las autoridades no han anunciado una fecha definitiva de inauguración, confirmaron que el proyecto ya superó la etapa inicial y avanza hacia la implementación de los componentes tecnológicos. El cumplimiento del cronograma dependerá de la ejecución de las siguientes fases constructivas y de la instalación de los sistemas de inteligencia y monitoreo.