El intendente Mario Bergara afirmó que espera que el convenio colectivo con Adeom pueda concretarse, aunque subrayó que debe estar sujeto a la protección de los intereses de la ciudadanía. Para el jefe comunal, el convenio es positivo siempre que contempla “reglas de funcionamiento bien definidas, aumento salarial explícito, un cronograma claro de presupuestaciones, de ascensos, de ingresos”, indicó en sus declaraciones. No obstante, Bergara aclaró que la Intendencia está dispuesta a continuar gestionando sin convenio si no se alcanza un acuerdo satisfactorio: “El convenio es deseable pero no puede hacerse a cualquier costo”. Recordó además el camino recorrido: tras un “gran esfuerzo” de la directiva de Adeom y del Ejecutivo municipal, en diciembre se alcanzó un preacuerdo que luego fue rechazado por la Asamblea del sindicato. Ante el rechazo, el intendente consideró que la contrapropuesta sindical actual “es realmente muy lejana, es volver al punto de inicio”, por lo que advirtió sobre la dificultad de avanzar en esas condiciones. Bergara insistió en que no se puede concebir un convenio que ignore las necesidades y límites presupuestales vinculados a la ciudadanía, y defendió la búsqueda de fórmulas que sean sostenibles y transparentes.