El presidente Yamandú Orsi informó que el Gobierno continúa analizando alternativas para el ambicioso plan de transporte y movilidad del área metropolitana y que la decisión final podría postergarse tras un nuevo encuentro con el intendente de Montevideo. “Veremos si lo resolvemos mañana o nos damos un tiempo más”, dijo. Orsi detalló que existe “unanimidad y acuerdo absoluto en gran parte de la obra”, pero que aún resta definir la modalidad más conveniente para las intervenciones en el centro de la ciudad. El punto en discusión, según el mandatario, es si avanzar con la idea de soterrar parte de la infraestructura o elegir otra solución menos invasiva. La evaluación se basará, explicó, en criterios de viabilidad técnica y en el análisis de las dificultades que cada alternativa pueda presentar. Entre estos factores aparecen costos, impacto urbano, tiempos de ejecución y efectos sobre el tránsito y el comercio local. Los equipos técnicos trabajan en escenarios que contemplan desde intervenciones superficiales hasta obras de mayor envergadura como el soterramiento. El objetivo oficial es alcanzar una propuesta que combine eficiencia operativa con mínima perturbación para los vecinos. Orsi subrayó que, independientemente del modelo que se adopte para el centro, la obra que demandará más tiempo y recursos será la intervención en Tres Cruces. “Es la más importante y la que llevará más tiempo, en cualquiera de los escenarios”, afirmó, en referencia a la complejidad logística y funcional del intercambiador. El posible soterramiento —si se confirma— implicaría desafíos técnicos significativos y un cronograma extendido, mientras que alternativas superficiales podrían acelerar plazos pero limitarían los beneficios a largo plazo en materia de conectividad y urbanismo. En la agenda inmediata figura el encuentro con el intendente de Montevideo, donde se espera delimitar las opciones y priorizar las evaluaciones de impacto. La discusión incluirá financiamiento, coordinación interinstitucional y mitigación de afectaciones comerciales.