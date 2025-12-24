La Dirección General Impositiva (DGI) comenzará una recorrida en la franja costera de Canelones, Maldonado y Rocha para fiscalizar los establecimientos comerciales que funcionan durante la temporada de verano.

Estos controles estará enfocados en aquellas actividades vinculadas a la temporada estival y comprenderá un despliegue territorial que incluirá visitas presenciales de inspectores a comercios y emprendimientos de la zonas costeras.

La DGI adelantó que instalará oficinas transitorias en Punta del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta del Diablo, con la finalidad de recibir a los contribuyentes que sean citados para presentar documentación o realizar consultas vinculadas a las inspecciones.

El organismo destacó que todos los inspectores tendrán identificación oficial y que, ante cualquier duda, la identidad del funcionario podrá ser verificada a través del teléfono que figura en el carné o mediante los canales institucionales de la DGI.

Las fiscalizaciones incluirán registros, promoción de inscripciones de oficio cuando corresponda, el chequeo de facturación para asegurar que las operaciones estén documentadas, auditorías de sistemas de facturación electrónica. La DGI también podrá fiscalizar el uso adecuado de los regímenes fiscales para pequeñas empresas, promoviendo cambios de régimen cuando sea necesario.

Asimismo, se prevén controles específicos en fiestas y eventos, que abarcarán a artistas, productores y actividades de apoyo, la verificación de la correcta tributación de rentas por arrendamientos de inmuebles y la realización de intimaciones puntuales a contribuyentes con incumplimientos reiterados.

La DGI también prevé controlar los negocios que funcionan exclusivamente durante la temporada. De esta manera, el organismo fiscal busca reafirmar su compromiso con la promoción del cumplimiento voluntario, el fortalecimiento de la equidad tributaria y la garantía de reglas claras para todos los actores económicos durante la temporada de verano.