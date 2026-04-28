Ian Saunders (*) Nuestras responsabilidades requieren que las Aduanas actúen y se adapten a la innovación constante, impulsada por quienes buscan mejorar la sociedad y quienes trabajan en su contra. En un mundo donde los intentos de explotar el comercio global no muestran señales de disminuir, esa mano firme y vigilante de Aduanas nunca ha sido más indispensable. Para la mayoría de la gente, la Aduana solo se entiende como una breve interacción en el aeropuerto. Sin embargo, el trabajo de Aduanas es profundamente humano: protege vidas, salvaguarda medios de vida y mantiene la línea para las sociedades a las que sirve. La misión va mucho más allá del control fronterizo, desde análisis sofisticados de riesgos e inspecciones físicas en los puertos de entrada, hasta el intercambio fluido de inteligencia a través de las fronteras nacionales. Hoy, esa misión nunca ha sido más exigente. Los desafíos convergentes de la geopolítica, el crimen organizado y el crecimiento exponencial del comercio electrónico han transformado no solo lo que cruza nuestras fronteras, sino cómo, cuándo y por qué. Todos son cambios que exigen que Aduanas evolucione a un ritmo que coincida con la complejidad del mundo que monitorea. Cada amenaza interceptada es un daño que la sociedad nunca tiene que enfrentar. El éxito de Aduanas suele definirse por lo que se elimina del sistema, no por lo que ve el público, sino por lo que se le salva. Esta vigilancia es más efectiva cuando se comparte. Esta semana, 34 Administraciones Aduaneras estarán representadas en la Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas para América y el Caribe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), organizada por SUNAT, en Lima. El fortalecimiento de la cooperación regional entre las administraciones aduaneras con el apoyo de la OMA está firmemente en la agenda. Los esfuerzos de Aduanas, cuando trabajamos juntos, son más fuertes y eficaces para proteger la sociedad. Los resultados incluyen beneficios sociales tangibles; interceptación de drogas ilícitas, armas y productos químicos que agotan la capa de ozono; eliminación de medicamentos falsificados; y detenido de flujos financieros ilegales. En diciembre de 2025, la OMA y la Aduana Argentina recibieron a colegas de Aduanas de América y África para examinar el creciente impacto del tráfico ilícito de drogas a través de la aviación general (pequeñas aeronaves privadas) y cómo abordar esta nueva amenaza, especialmente en lo que respecta a las drogas sintéticas. También concluimos la Operación Calypso 2 en el Caribe, centrada en el contrabando de armas pequeñas y drogas, que tuvo más de 500 incautaciones en solo tres semanas. Desde interceptar narcóticos y armas hasta retirar productos inseguros y falsificados y bloquear flujos financieros ilegales, estamos detectando, interrumpiendo y disuadiendo el crimen organizado de forma silenciosa y sistemática a través de nuestras operaciones conjuntas. La OMA reúne a las administraciones aduaneras para compartir y desarrollar soluciones innovadoras a problemas globales y mantenerse al día con las amenazas cambiantes. También garantizamos que las administraciones aduaneras dispongan de las herramientas necesarias para facilitar el movimiento fluido y seguro de mercancías y personas. Compartiendo buenas prácticas e innovaciones, podemos avanzar conjuntamente en una mayor eficiencia en los procedimientos aduaneros. Hemos abordado desafíos mediante esfuerzos para formar a los agentes de Aduanas, mejorar la capacidad de detección, desarrollar experiencia mediante mentoría y asegurar el uso eficaz de plataformas tecnológicas para el intercambio de información e inteligencia. En los últimos meses, por ejemplo, los expertos de la OMA han reforzado las capacidades y proporcionado asistencia técnica a los funcionarios de Aduanas para mejorar el uso analítico de los datos aduaneros, lo que contribuirá a una gestión de riesgos más fuerte y apoyará la modernización continua de los procesos aduaneros en Perú. Hemos ampliado el uso de una plataforma de Geointeligencia que incrementa la capacidad de monitoreo del movimiento de aeronaves de alto riesgo y el intercambio de inteligencia a través de fronteras en tiempo real. También proporcionamos apoyo técnico y orientación para mejorar los procedimientos de autorización de comercio electrónico en Colombia, trabajando con Aduanas y el sector privado. Hacemos esto porque, cuando los gobiernos de aduanas están equipados, conectados y preparados, las sociedades que protegen son más seguras por ello. La OMA está firmemente comprometida con trabajar con todos los socios para combatir el comercio ilícito y garantizar la integridad de la cadena de suministro. Por eso hemos fijado nuestro tema para 2026 como “Aduanas protegiendo la sociedad mediante la vigilancia y el compromiso.” Esto tenía como objetivo enfatizar ante el público y la comunidad comercial global que la vigilancia diaria y el compromiso de Aduanas para frenar la constante evolución de amenazas en las fronteras es fundamental para que nuestras sociedades prosperen, tanto económica como socialmente. Uno de mis objetivos, como Secretario General de la OMD, es aumentar la concienciación sobre el papel crucial de la Aduana. Las acciones de Aduanas hacen más que recaudar ingresos o escanear equipaje; preservan la seguridad y el bienestar de sociedades enteras. Y lo hacemos todos los días. (*) Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas.