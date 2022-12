Puerto Dock Sud, y Astillero Río Santiago: primera entrega de diplomas del programa "Formar para Trabajar"

El Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud (CGPDS) realizó la entrega de diplomas a quienes concluyeron una primera etapa del programa "Formar para Trabajar" con foco en el proceso de soldadura básica.

La presidenta del organismo, Carla Monrabal, encabezó el acto en compañía del presidente del Astillero Río Santiago (ARS), Pedro Wasiejko.

Se trata de una capacitación que ambas entidades llevan a cabo junto con la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda. Del evento también participó el secretario de Extensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Juan Francisco Martiarena y el Jefe de Soldadura del ARS, Santiago Mugetti, encargado de impartir el curso.

Durante una primera parte del trayecto formativo se enseñaron aspectos básicos de soldadura a mujeres e integrantes de la comunidad LGBTIQ+. La iniciativa, que continuará en 2023 para que quienes participaron puedan seguir creciendo en el oficio, se enmarca en el abordaje que lleva adelante el CGPDS en materia de políticas de género, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 5, N° 16 y N° 17.

Estos se vinculan con la "Igualdad de género" y un conjunto de ideales como "Paz, Justicia e Instituciones sólidas" y "Alianzas para lograr los objetivos", respectivamente.

En 2021, Dock Sud los seleccionó junto a otros objetivos camino a convertirse en el primer puerto del país en certificar la integración del programa ODS a su estrategia corporativa. Se trata de un proyecto que impulsa la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AG-ONU).

En el marco del evento, Monrabal expresó: "Poder verlas recibiendo sus diplomas luego de participar con tanto entusiasmo en esta etapa del programa tiene una carga emotiva enorme. Nos llena de alegría y orgullo transitar este camino juntas, para seguir consolidando la igualdad en el mundo laboral".

La presidenta del CGPDS aseguró que la iniciativa "surgió como una necesidad de trabajar día a día en la equidad que no se desarrolla sola, sino en equipo entre el puerto y el astillero, articulando, firmando convenios, donde cada uno hace lo mejor. Además, contamos con trabajadoras que se animaron a romper los paradigmas. Agradecemos a Pedro y al astillero, ya que es una novedad capacitar a mujeres en este oficio".

Y agregó: "Quiero felicitarlas y también agradecer a todas aquellas entidades y personas que contribuyen a afianzar este rumbo, entre ellas la Municipalidad de Avellaneda, el Astillero Río Santiago y la Universidad Nacional de La Plata", completó la presidenta del CGPDS.

Por su parte, Pedro Wasiejko aseveró que "la iniciativa que tomó la presidencia del CGPDS fue muy importante y nos permitió ponernos a disposición con una política muy activa para ser parte de un proceso de inclusión real en trabajos que están masculinizados".

FORMAR PARA TRABAJAR

En julio de este año, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, firmó junto con Monrabal y Wasiejko el acuerdo que puso en marcha el programa "Formar para Trabajar" en el Puerto.

El proyecto busca multiplicar las oportunidades laborales destinadas a mujeres y personas LGBTI+ de la comunidad portuaria en oficios tradicionalmente masculinizados.

La iniciativa funciona en torno a cuatro ejes: potenciar el trabajo conjunto entre el Estado, empresas, el CGPDS, el ARS y la comunidad; reducir la desigualdad en el mundo laboral por cuestiones de género; potenciar la mano de obra calificada en la ciudad de Avellaneda y el ejido portuario; y fomentar espacios para crear más puestos en las industrias del puerto.

De la entrega de diplomas que se llevó adelante este martes, también participaron el jefe de Soldadura y encargado de dictar el curso, Santiago Mugetti, y sus pares docentes del ARS Pablo Yakolev, Luis Sánchez, Oscar Salva, así como los docentes de la UNLP Lucas Feloy y Valentín Rondón.

Asimismo, se sumaron al acto la responsable de Asuntos Corporativos del CGPDS, Alejandra Curciarello y la consultora externa, Mariana Jasín.

Recibieron sus diplomas Yanella Varela, Sofía Banegas, Camila Ledesma, Sabrina Larse, Silvia González, Sabrina Agüero, Ludmila González y Priscila Ibarra.

Sabrina Larse, Una de las mujeres que recibió su diploma dijo que "para mí fue algo distinto y muy positivo. Nunca me imaginé que iba a formarme y estudiar para esto ya que no sabía ni siquiera lo que era un electrodo. El ARS fue un mundo nuevo que me formó en un oficio muy masculinizado. Las prácticas me parecieron fundamentales, el profesor Luis Sánchez nos tuvo mucha paciencia y nos enseñó este lindo oficio".

Camila Ledesma, otra de las trabajadoras que fue parte de esta prueba piloto, comentó que "el curso fue algo nuevo en mi vida, que superó mis expectativas. Resultó bastante fácil para las mujeres ya que nos trataron siempre bien y estoy muy agradecida con todo lo que aprendimos. Mi deseo es ser soldadora. Es un desafío muy grande".