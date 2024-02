Gremios analizan traer arena desde Buenos Aires para abastecer a la región ante la falta de arena

Los gremios marítimos mantienen vigente la medida de fuerza que afecta al sector arena y piedra como consecuencia de la negativa de la Cámara del Litoral del sector de ofrecer un porcentaje a cuenta de recomposición salarial para la paritaria 2023-2024. Con este panorama, el desabastecimiento de la vital materia prima para múltiples actividades económicas comienza a sentirse en la región.

Ante este contexto y con la postura intransigente de las empresas del sector, que pretenden que se levante la medida de fuerza para realizar un ofrecimiento de recomposición salarial, desde la UOCRA y Camioneros acercaron una propuesta para paliar la situación que fue bien recepcionada por los sindicatos que llevan adelante la medida de fuerza.

Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.

La propuesta consiste en descargar arena en la localidad bonaerense de San Nicolás para luego trasladarla vía terrestre a los distintos corralones y mantener la cadena productiva abastecida. Esto es posible ya que los gremios marítimos lograron un entendimiento con la Cámara de Arena y Piedra de Buenos Aires, donde la actividad funciona con normalidad.

"Ante la negativa de la Cámara de Empresarios de acceder a llegar a un acuerdo paritario con el sector, nosotros tenemos que buscar otra alternativa", justificó Sergio Añadió, del Sindicato de Camioneros, y amplió: "Los gremios en la solidaridad que nos caracteriza, más allá de que sean gremios de río o de tierra, o de la construcción, entendemos que hay un problema grave y claramente lo que estamos buscando es una solución y creo que la solución se puede dar a través del trabajo en conjunto de los gremios".

"Si la cámara no les permite a las empresas de la provincia trabajar en la provincia de Santa Fe o en el norte, en la región litoral, nos pondremos de acuerdo todos para tratar de traer la arena de otro lugar y de esa manera generar el abastecimiento que necesita todo el sector para que no pare la economía y no pare el trabajo del resto de los gremios que están actuando en este conflicto", sostuvo Aladio.

Los gremios confirmaron que existen diversas empresas interesadas en dragar arena en San Nicolás para que se pueda llevar adelante la propuesta que impulsan los sindicatos.

En la audiencia estuvieron presentes el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Sindicato de Camioneros Santa Fe y la seccional Rosario de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Guillermo Allen, Juan Pablo Mark en representación de la Cámara de Arena y Piedra del Litoral