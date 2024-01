Gobierno e importadores ajustan detalles del nuevo sistema

El directorio completo de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) recibió en su auditorio a Esteban Marzorati, subsecretario de Política y Gestión Comercial, y a Carolina Cuenca, directora General de Comercio Exterior.

El objetivo de la reunión consistió en analizar la situación actual y perspectivas futuras del comercio exterior en la Argentina. Con la finalidad de consolidar el diálogo público-privado los funcionarios realizaron una exposición sobre los principales cambios para el sector en la actual gestión de gobierno.

Los principales temas abordados por los funcionarios fueron los siguientes:

El nuevo sistema SEDI, por el cual dejaron de estar en vigencia las licencias automáticas y no automáticas, está funcionando correctamente. Esto implica un avance importante respecto de cómo se estaban administrando las licencias. Lo central es fomentar la agilidad y la transparencia del proceso de importaciones, eliminando todos los controles burocráticos que tenía el sistema anterior.

Además, la herramienta del sistema se centra en alinear el comercio exterior para que se cumplan los estándares de la Organización Mundial de Comercio.

Otro eje central es la creación de un padrón. El objetivo de inscribirse es saber a ciencia cierta de qué valor es la deuda con el exterior. Conocer el monto real de la deuda permitirá desarrollar un cronograma hacia adelante para aquellos que no quieran ingresar al Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) que ofrece el gobierno. Las políticas actuales no implican una desregulación absoluta, sino que el objetivo es que el Estado no interfiera en el futuro sobre las decisiones de los empresarios.

El Gobierno tenía una urgencia de contar con reglas de juego claras, agilizar además las mercaderías que necesiten intervención de terceros organismos. El siguiente paso consiste esencialmente en que los importadores comiencen a recuperar la certidumbre.

El esquema general para cubrir el pago de las importaciones será en cuatro cuotas, un 25% a los 30 días, otro 25% a los 60 días, otro a los 90 y el restante a los 120 días. Los plazos podrían achicarse a medida que haya más reservas disponibles.

Respecto del funcionamiento del BOPREAL, los funcionarios invitaron a la CIRA a recoger todas las dudas y consultas respecto del mismo, para canalizarlas y derivarlas a las áreas correspondientes del Banco Central de la República Argentina.

Durante la reunión se expresó que la deuda con el exterior genera tensión en el mercado interno, produciendo una paralización de la actividad industrial, por eso los funcionarios resaltaron que querían ser honestos respecto de la falta de divisas y a su vez garantizaron que en los próximos meses la deuda se saldará.

El directorio de la CIRA expresó todas las dudas respecto de la operatoria actual y futura, la situación de las pequeñas y medianas empresas y otros aspectos relevantes a fin de reactivar la actividad del comercio exterior. La reunión fue el puntapié inicial para iniciar una mesa de trabajo conjunta.