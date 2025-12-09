La naviera Ocean Network Express (ONE) alcanzó un hito en Latinoamérica y en especial en Argentina: el arribo del buque ONE Strength en su viaje inaugural.

Este buque, un Neo-Panamax de 14.000 Teus (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) que opera en el servicio SX1 entre Asia y la costa este de Latinoamérica, representa algo más que un simple aumento de capacidad. Es una prueba de la inversión en el futuro de la flota sostenible, un pilar fundamental del Plan hacia el 2030 impulsado desde la compañía japonesa.

“En ONE, la excelencia operativa y el liderazgo en sostenibilidad son objetivos integrados, y el ONE Strength refuerza nuestro compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050”, destacó Fernando Maggi, presidente de ONE Argentina.

Exolgan, el puerto que recibió a este coloso del mar, estuvo a la altura de los acontecimientos: puso a disposición seis grúas pórtico operando en muelle de forma simultánea, un caso nunca visto en la logística de contenedores de la Argentina.

La operación en Exolgan pone de manifiesto la importancia de las obras de dragado y ensanche de zonas de maniobra realizadas en el puerto de Dock Sud. La capacidad de recibir buques de esta envergadura, que requieren ventanas de marea precisas y una coordinación logística milimétrica, posiciona a la terminal como un nodo competitivo frente a otros hubs regionales como Santos o Montevideo.

Fernando Maggi aprovechó la oportunidad para agradecer especialmente a las autoridades portuarias, a la terminal Exolgan y todos sus colaboradores, y, sobre todo, a sus equipos locales.

“La llegada con éxito del ONE Strength y la excelencia operativa que buscamos son el resultado del trabajo dedicado y la colaboración de todos ustedes en la Costa Este de Sudamérica”, manifestó Maggi.

Asimismo, el presidente de ONE Argentina reafirmó el enfoque de la naviera en la innovación, la calidad y la responsabilidad medioambiental.

“Seguiremos impulsando la transformación del sector, utilizando nuestra moderna flota y soluciones digitales para garantizar la máxima excelencia operativa y el menor impacto medioambiental posible. Gracias por acompañarnos en este viaje. Cuenten con ONE para navegar hacia un futuro más verde y eficiente”, expresó.