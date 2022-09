Despachantes de Aduana celebran la reducción en los envíos courrier

El Centro Despachantes de Aduana (CDA) celebró la publicación en el Boletín Oficial la Resolución General N° 5260/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que resolvió reducir de u$s 3.000 a u$s 1.000 por vuelo, el valor FOB de las mercaderías que ingresen al país a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier.

Se trata de un régimen particular que permite importar hasta tres unidades de la misma especie siempre y cuando no se presuma una finalidad comercial y no contenga ninguna prohibición específica como cuestiones de seguridad o de salud entre otras.

La medida adoptada por el organismo comenzó a regir a partir del 23 de septiembre de 2022.

"Quienes dirigen e integran la Institución celebran esta nueva resolución y agradecen la intervención del Director General de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, quien en la reunión mantenida con el presidente, vicepresidente y secretario del CDA, escuchó nuestra preocupación como auxiliares del servicio aduanero, por el tema de los courier, por la excepción al cumplimiento de las nuevas comunicaciones bancarias en lo que respecta al pago de importaciones, los cuales perjudican la renta fiscal, la industria nacional y, a su vez, le quitan trabajo a los despachantes de todo el país", destacaron desde el CDA en un comunicado.

"Este es un viejo reclamo que veníamos efectuando juntamente con la Cámara de Agentes de Transporte Aduanero de la República Argentina (CATARA) y la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) porque entendíamos que la franquicia era excesiva. Esto es así porque este sistema no tiene un régimen de control como tenemos los despachantes a través del Código Aduanero", dijo a Transport & Cargo Enrique Loizzo, presidente del CDA.

El directivo dejó en claro que "esto no lo hacemos solo por el afán de cuidar el trabajo de un gremio. Lo realizamos los despachantes de aduana porque estamos convencidos de que es un régimen que atenta contra las posibilidades del Estado nacional y contra los propios importadores regulares porque al no haber control se están sacando divisas al exterior de forma indiscriminada".

Loizzo destacó que el CDA no está en contra del e-commerce, al contrario, entienden que es una herramienta que hoy se utiliza en el mundo, pero la misma Organización Mundial de Aduanas, establece un marco regulatorio y requerimientos para su funcionamiento. Además, es de observar lo que sucede en otros países donde los valores para importar vía courrier son muy bajos.

"El e-commerce se pensó para el intercambio entre particulares, quien por ejemplo quiere comprarse un par de zapatillas puede hacerlo, pero la idea es no desvirtuar este concepto. Por eso el valor anterior de u$s 3.000 era excesivamente alto", aseguró el presidente del CDA.