Tras jalar de una cinta celeste y blanca, Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante descubrió el cartel de la obra donde se lleva a cabo la construcción del Centro Integral de Capacitación. A su lado, John Eric Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje celebró con cálidos aplausos. El terreno donde se construye este edificio, fue adquirido por el Centro de Capitanes durante la pandemia y se sitúa enfrente de la sede central de la institución. La idea de crear un centro de capacitación surgió desde el inicio y ni siquiera se frenó ante la sanción del DNU 340 que intentó desregular la actividad de la marina mercante. El espaldarazo final llegó de parte de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje que se sumó al proyecto con el compromiso de arrendar uno de los pisos del inmueble para capacitación de sus afiliados. “Este es un desafío para nuestra centenaria institución. Venimos advirtiendo desde hace muchos años que la incidencia de la capacitación y la actualización de los profesionales está cambiando porque va aumentando su valor relativo, su peso específico. Las reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo llevaban antes el 70% del esfuerzo, pero hoy están condicionadas y facilitadas por los niveles de capacitación. Estamos en este momento intentando embarcar afiliados y afiliadas en buques de bandera extranjera y la capacitación está demostrando tener una incidencia muy fuerte en la competencia para alcanzar esos puestos de trabajo”, destacó Jorge Tiravassi. El Centro Integral de Capacitación aspira a romper con esa ortodoxia escolar de que a todos les da miedo ir a capacitarnos y el temor de que van a tomar exámenes. “Queremos que este lugar sea de excelencia pero que también tenga una recepción amigable con el concepto de que todos los profesionales seguramente tenemos algo para enseñar, pero mucho más para aprender. Este Centro Integral de Capacitación, al igual que nuestro Centro Médico debe ser abordado, visitado por los afiliados y toda la comunidad marítima por sus niveles de excelencia pedagógicos y por su recepción afectuosa. Creo que lo merecemos, somos pocos y nos tenemos que cuidar entre nosotros porque está asumido que, sino no nos cuida nadie”, afirmó el presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Tiravassi aprovechó la ocasión para destacar el vínculo con la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje con la que en octubre de 2025 se firmó un acuerdo de cooperación. “El sector del practicaje atraviesa en estos momentos una situación compleja porque se desvaloriza exprofeso su importancia. No es una cuestión de defensa de derechos sectoriales sino de desconocer el aporte que el sector del practicaje hace a la preservación de los bienes de nuestra nación. Como el 95% de nuestro comercio exterior se realiza por vía marítima es clave tener expeditas y bien utilizadas las vías navegables”, aseguró Jorge Tiravassi. Otro acuerdo desatado por el Centro de Capitanes es el que mantienen con el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales con quienes los vincula la formación en la Escuela Nacional de Náutica. “El compromiso apunta a que tanto nuestros colegas maquinistas navales como nosotros podamos utilizar sin ningún tipo de restricción las instalaciones y los institutos de capacitación que cada uno de nosotros registra. El compromiso es lograr la mejor formación para nuestros hombres y mujeres. La historia que trasciende se escribe con hechos. Ojalá así sea en este esfuerzo que apunta a la excelencia y la capacitación”, manifestó Tiravassi. Una vez finalizada la obra, el edificio que albergará al Centro Integral de Capacitación tendrá 720 metros cuadrados en total divididos en seis plantas de 120 metros cuadrados cada uno que incluyen subsuelo, planta baja, cuatro pisos y azotea transitable. Contará con aulas grandes de hasta 30 personas y chicas de hasta 20 personas, salas de profesores, cowork, biblioteca, espacio de esparcimiento, una sala de simulación maniobras grande y otra chica. Además de la recepción, tendrá ascensor, escalera emergencia, baños mixtos en cada piso, baños aptos discapacitados, generador eléctrico y sistema central de calefacción independiente por piso.