David Salerno (*) Estaba seguro de que la mujer en el mostrador había cometido un error. Había acordado un precio en cabillas. Barras de acero. Para el desarrollo residencial que mi padre estaba construyendo en Venezuela. Me dio el nuevo número. Me resistí. Le pedí que revisara de nuevo. Ella sonrió y dijo, con cortesía, que no había ningún error. Y que, si no estaba de acuerdo, era libre de intentar en otro lado. Eso hice. Tres ferreterías más. La misma ciudad. La misma pared. Recuerdo haber estado parado en esa última acera de Ciudad Ojeda sintiendo como si el suelo hubiera cambiado. No metafóricamente. Los números con los que había estado trabajando simplemente eran incorrectos. No porque yo hubiera cometido un error. Sino porque el entorno se había movido mientras yo estaba quieto. Llamé a mi padre. Me confirmó lo que no quería escuchar. El nuevo precio era en realidad razonable para un aumento mes a mes. Esto era Maracaibo, Venezuela en los años 90. La inflación corría entre el 30% y el 35% anual. Los precios no esperaban a que tu orden de compra se procesara. Crecí en Canadá. La inflación allí promedió alrededor del 2,5% anual durante décadas. La idea de que un precio cotizado el lunes pudiera cambiar significativamente para el siguiente lunes no era parte de mi realidad. No tenía un modelo mental para eso. Ninguno. ¿Cómo podía funcionar cualquier emprendedor en este entorno? ¿Cómo podía mi padre vender casas adosadas a un precio fijo cuando sus costos de insumos se movían cada mes? Lo hizo con enmiendas de contrato. Cada mes, durante los seis meses que tardaba en construir una unidad, renegociaba con los compradores. Ajustaba los precios para reflejar la inflación que había atravesado la cadena de suministro. Y los compradores lo aceptaban. Así funcionaban las cosas simplemente. Todos entendían el juego. Mi padre obtuvo aproximadamente el 30% de ganancia en ese desarrollo. No a pesar de la inflación. Dentro de ella. Esa lección me acompañó. Y regresó con fuerza cuando empecé a observar lo que está pasando en Argentina ahora mismo. Cuando el presidente Javier Milei asumió el cargo a fines de 2023, Argentina cargaba una inflación anual superior al 200% anual. El caos no era abstracto. Golpeaba salarios, víveres, alquiler y la capacidad de cualquier empresario de planificar más de unas pocas semanas hacia adelante. Y, sin embargo, los emprendedores argentinos seguían construyendo. Buenos Aires se conoció como el Silicon Valley de América del Sur. Doce startups argentinas alcanzaron el estatus de unicornio. Más de 340 empresas fintech encontraron maneras de proteger la riqueza de sus clientes contra la misma inflación que la devoraba. No esperaron a que las condiciones mejoraran. Se adaptaron y siguieron adelante. Hoy la inflación anual de Argentina ronda el 31%. Ese número se celebra como una victoria. Y lo es. Un 31% ese es el mundo en que operaba mi padre. Es la Venezuela en la que me encontraba frente al mostrador de una ferretería, viendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. Y vi a un hombre obtener el 30% construyendo casas en ese entorno. Esa convergencia no es una coincidencia. Es una señal. Argentina, has pasado por algo brutal. Pero el nivel de inflación por el que estás descendiendo ahora mismo es uno en el que los emprendedores siempre han encontrado la manera de ganar. Vende con agresividad suficiente. Pon precio honestamente para el entorno en el que realmente estás. Niégate a confundir difícil con imposible. ¿Y qué es lo que realmente marca la diferencia? Los mercados libres. No porque eliminen las dificultades. Sino porque dejan la puerta abierta. Te permiten adaptarte, re preciar, y llamar a tres ferreterías más para negociar. En el momento en que esa flexibilidad desaparece, en el momento en que el Estado fija los precios o controla lo que puedes cobrar, el emprendedor pierde la única herramienta que hace posible la supervivencia. El margen del 30% de mi padre no se construyó sobre condiciones favorables. Se construyó sobre la libertad de responder a las desfavorables. Esto es lo que intento transmitir en mi trabajo con emprendedores hoy. Lo pienso como lo piensa un sherpa en la montaña. El sherpa no controla el clima en el Everest. La altitud es la que es. El frío es el que es. Su trabajo es ayudar al escalador a prepararse para el terreno que tiene por delante. Leer las condiciones. Moverse con eficiencia. Y nunca confundir la dificultad de la escalada con la imposibilidad de la cumbre. La mayoría de los emprendedores con los que trabajo no están fracasando porque su producto sea incorrecto. Lo hacen porque el entorno cambió y ellos siguen poniendo precios para el mundo en el que comenzaron. El problema de la ferretería. La solución no es esperar a que las condiciones se estabilicen sino construir un negocio que se mueva cuando el suelo se mueva. Me convertí en ese tipo de guía gracias a un año en Venezuela, tres ferreterías y un padre que me enseñó que se puede obtener un 30% neto con una inflación del 35%. Si entiendes las reglas del juego y las juegas sin pestañear. A cada emprendedor que lee esto en Argentina: arremángate porque la montaña es dura. Siempre lo ha sido. Y la gente siempre ha llegado a la cima. (*) Fundador y presidente de Solpak Packaging Solutions y Entrepreneur Sherpa. Vicepresidente del Consejo, Instituto Económico de Montreal y autor de Built for Freedom.