Ford F-150: cómo es la nueva 'full size' de la marca y cuándo llega a la Argentina

Ford anuncia la presentación este jueves la nueva versión de su modelo F-150 "full size" en Estados Unidos, que intentará exportar a distintas partes del mundo. En los detalles previos a la inauguración, la firma detalló que se trata de la versión "más resistente y productiva de la historia, y su objetivo es ser la camioneta de tamaño completo más liviana y potente".

Pese a que los detalles mecánicos se darán a conocer durante la presentación, se espera que la robusta camioneta mantenga los conocidos motores V6 y V8, que ya están operativos en las versiones Lairat y Raptor comercializadas en la Argentina.

Según trascendió, las principales diferencias se ubican en la parte exterior con cambios en las luces y ópticas, el paragolpes y la parrilla delantera, mientras que, de acuerdo a las fotos publicadas por el sitio F150GEN14.COM, en el interior el vehículo tendrá sistema de encendido con botón, instrumental digital con pantalla táctil y un renovado diseño de la caja de cambios.

Todavía no hay detalles sobre cuándo llegará esta nueva versión a la Argentina ni a qué precio. A principios de este año, la compañía comenzó la importación de los mencionados modelos Lairat y Raptor a un precio de compra estimado de u$s 66.000 y u$s 87.000, respectivamente.

Mirá en vivo el anuncio de la presentación de la Ford F-150