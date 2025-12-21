Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3123 (Cocinero).

1° 3123 11° 9577 2° 9719 12° 4006 3° 9161 13° 7670 4° 7992 14° 3948 5° 0428 15° 2462 6° 9142 16° 0052 7° 9628 17° 1100 8° 9781 18° 5943 9° 1990 19° 7584 10° 3789 20° 2252

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.