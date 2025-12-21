En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 20 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3123 (Cocinero).

 1°3123 11°9577 
 9719  12°4006
 3°9161  13°7670 
 7992  14°3948 
 0428  15°2462 
 6°9142  16°0052
 9628  17°1100 
 9781  18°5943 
 1990  19°7584 
 10°3789 20°2252 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.