Apple marca otro récord: ya vale más de un billón de dólares

Apple, la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, se convirtió este jueves en la primera empresa estadounidense en alcanzar el billón de dólares (un millón de millones de dólares) de valoración, después de haber llegado a subir un 2,75% en la Bolsa de Nueva York y alcanzar los u$s 207,05 por acción.

La compañía dijo que al 20 de julio el número de acciones de la empresa se había reducido a 4.829.926.000 títulos, frente a los 4.842.917.000 registrados a finales del pasado mes de junio. De este modo, Apple necesitaba cotizar a un precio por acción de u$s 207,04 para alcanzar el billón de dólares de capitalización.

Apple se convierte así en la primera compañía estadounidense y en la primera empresa privada cotizada en alcanzar el billón de dólares de valoración, más de una década después de que PetroChina lograra una capitalización de trece dígitos tras su debut en la Bolsa de Shanghái en noviembre de 2007, aunque la petrolera estatal china no logró mantener su cotización.

Las acciones de Apple acumulan una revalorización del 23% en lo que va de año, después de despedir 2017 a un precio unitario de u$s 167,9. En enero de 2007, tras anunciar el lanzamiento del iPhone para junio de ese mismo año, las acciones de Apple cotizaban por debajo de u$s 9.

La compañía de Cupertino debutó en bolsa el 12 de diciembre de 1980 a un precio de u$s 22 por acción y desde entonces ha realizado cuatro splits.

Resultado trimestral récord

Apple logró un beneficio neto de u$s 11.519 millones en el tercer trimestre de su año fiscal, lo que representa una mejora del 32% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente y un nuevo récord para el gigante tecnológico en los tres meses entre abril y junio, gracias al efecto sobre sus cuentas del mayor precio medio de venta del iPhone.

La multinacional facturó en el tercer trimestre de su ejercicio un total de u$s 53.265 millones, cifra que representa un incremento interanual del 17,3%, mientras los gastos de explotación de Apple sumaron u$s 7.809 millones, un 16,2% más.

Entre abril y junio, Apple vendió 41,3 millones de unidades del iPhone, lo que supone un avance interanual de apenas el 1%, aunque sus ingresos crecieron un 20% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los u$s 29.906 millones, como consecuencia de que el precio medio de venta de los dispositivos alcanzó los u$s 724, frente a los u$s 605 del año anterior.

Por su parte, las ventas del iPad en el tercer trimestre fiscal de la compañía alcanzaron los 11,5 millones de unidades, un 1% más, pero los ingresos cayeron un 5%, hasta los u$s 4741 millones, mientras las ventas de ordenadores Mac alcanzaron los 3,7 millones de unidades, un 13% menos que un año antes, con una facturación de u$s 5330 millones.

Asimismo, el negocio de servicios de Apple, que incluye la facturación del App Store y Apple Pay, logró unos ingresos récord en el trimestre de u$s 9548 millones, un 31% por encima de la facturación correspondiente al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras las ventas de otros productos, como Apple Watch o AirPods, sumaron u$s 3740 millones, un 37% más.

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal, Apple obtuvo un beneficio neto de u$s 45.406 millones, lo que representa un crecimiento del 20,6% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, mientras las ventas de la compañía de la manzana sumaron u$s 202.695 millones, un 14,7% más.

De cara al último trimestre de su año fiscal, la multinacional prevé alcanzar una facturación de entre u$s 60.000 y u$s 62.000 millones, así como un margen bruto del 38% al 38,5%.