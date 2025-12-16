En esta noticia ¿Qué significa soñar con el cerro?

En este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9228 - El Cerro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de diciembre

1° 9228 11° 1210 2° 3655 12° 4213 3° 1207 13° 2130 4° 1961 14° 1229 5° 9430 15° 1559 6° 9347 16° 5792 7° 3943 17° 4546 8° 6032 18° 0551 9° 6048 19° 0008 10° 0739 20° 9389

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio interno. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.