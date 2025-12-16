En esta noticia
En este martes, 16 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9228 - El Cerro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de diciembre
|1°
|9228
|11°
|1210
|2°
|3655
|12°
|4213
|3°
|1207
|13°
|2130
|4°
|1961
|14°
|1229
|5°
|9430
|15°
|1559
|6°
|9347
|16°
|5792
|7°
|3943
|17°
|4546
|8°
|6032
|18°
|0551
|9°
|6048
|19°
|0008
|10°
|0739
|20°
|9389
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio interno. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.