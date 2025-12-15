En línea con un público que busca propuestas más frescas, frutales y modernas, Sidra 1930 amplía su familia de productos y lanza Sidra 1930 Pera, una innovación que redefine la categoría y abre nuevas formas de disfrutar la sidra en cualquier momento del año.

Este nuevo sabor llega para responder a una tendencia global: bebidas con ingredientes reconocibles, naturales, fáciles de tomar y con un perfil refrescante. La pera aporta suavidad, aroma y un sabor que actualiza la experiencia clásica de la sidra, manteniendo la calidad histórica de Bodegas Cuvillier.

Un lanzamiento que acompaña lo que está pasando en el mercado

Así como el consumidor actual privilegia productos simples y naturales, Sidra 1930 Pera se posiciona dentro de un movimiento que cada vez gana más terreno:

Bebidas frutales y naturales, con sabores fáciles de identificar.

Opciones refrescantes pensadas para disfrutar frías o con hielo.

No tiene conservantes, nuestra Sidra 1930 la única del mercado que pasteuriza sus productos para asegurar calidad natural.

Este lanzamiento refleja una categoría en transformación, donde la innovación y la frescura son claves para atraer a nuevos paladares.

Mucho más que un sabor: una nueva forma de consumir sidra

Históricamente asociada a Navidad y Fin de Año, la sidra está rompiendo esa estacionalidad, y Sidra 1930 Pera acelera ese cambio. Su perfil liviano, aromático y fresco invita a disfrutarla en:

Afters y previas

Encuentros al aire libre

Comidas informales

Momentos sociales espontáneos

Es una sidra pensada para el verano, pero diseñada para acompañar todo el año. Moderna, accesible y versátil.

Como explican desde la marca:

“Con este producto buscamos acercar la sidra a nuevos consumidores, ofreciendo una opción más fresca, frutal y versátil, ideal para disfrutar todo el año y en cualquier ocasión. Buscamos satisfacer las necesidades de consumidores curiosos que quieren descubrir nuevos sabores y experiencias.”

De la Patagonia a tu mesa

Sidra 1930 Pera nace de un proceso que combina tradición y tecnología:

Elaboración : fermentación de jugo de peras seleccionadas en las bodegas de Río Negro.

Origen : peras y manzanas patagónicas, insignia de la región.

Proceso: el caldo fermenta y se estaciona en origen, y luego viaja en camiones cisterna a la planta de San Fernando, donde se fracciona y envasa.

El resultado es una bebida de cuerpo ligero, aroma natural a pera, dulzor suave y 5.5° de graduación alcohólica. Fácil de tomar, ideal para servir bien fría.

Una propuesta alineada al consumo actual

La llegada de Sidra 1930 Pera se inserta en un contexto donde los consumidores buscan:

Opciones relajadas, listas para tomar.

Propuestas frutales y naturales.

Bebidas que acompañen momentos sociales sin rigidez ni formalidad.

En este sentido, 1930 entra en una conversación que está creciendo: la de bebidas refrescantes, versátiles y con identidad propia.

Disponibilidad

Dónde conseguirla : supermercados, mayoristas, autoservicios, vinotecas, bares y puntos de venta tradicionales.

Formatos: lata 355 ml y botella de vidrio 750 ml, ideales tanto para consumo individual como para compartir.

Una nueva etapa para Sidra 1930

Sabor Pera no es solo un lanzamiento: es un paso estratégico en la evolución de la marca hacia una sidra más moderna, descontracturada y vigente. Una propuesta para quienes buscan nuevas experiencias, sin perder la esencia de una bebida con historia.

Sidra 1930 Pera invita a abrir la temporada —todas las temporadas— con un sabor fresco, natural y hecho para disfrutar en cualquier ocasión.