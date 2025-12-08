La refrescante sidra de Mercadona que debes probar por su gran sabor y calidad. Fuente: Freepik.

La sidra es una bebida alcohólica que se fabrica a base de un concentrado de manzana. Se caracterizan por tener un bajo grado de alcohol, lo que las convierte en una opción ligera, refrescante y deliciosa, ideal para acompañar pescados y mariscos.

La sidra que se consume tradicionalmente en España, especialmente la natural, tiene en Asturias su región más representativa y nunca deja de tener popularidad.

En vista de ello, Mercadona, la cadena de distribución valenciana más popular de España, lanzó a la venta una línea de sidras con cuatro sabores para elegir.

La sidra: la nueva favorita en los hogares de España

La sidra se ha se ha vuelto cada vez más popular entre los amantes de la gastronomía. Esto se debe a que su bajo contenido en alcohol hace que no se pierda el equilibrio de sabores.

La sidra es ideal para acompañar clásicos de la gastronomía española como el salpicón de marisco. Imagen: Freepik.

Además, su sabor un poco ácido, proveniente del fermento de la fruta, marida a la perfección con platos de pescados y mariscos, como el aliño de mar, el filet de merluza o la corbina.

Una de las características que destacan a esta bebida es su versatilidad. Existen sidras más secas, con distintos grados de dulzor y graduación alcohólica.

El consumo de sidra en España aumentó considerablemente durante la pandemia y se convirtió en una bebida del ámbito doméstico que compite con el vino blanco, el champagne y la cerveza.

La deliciosa y refrescante sidra de Mercadona para tomar este verano

La sidra Cider Wild Panther de Mercadona se comercializa en España en varios sabores -manzana tradicional, mango-maracuyá, mora (frutos del bosque) y fresa-lima- como bebida tipo “cider con gas” elaborada a partir de zumo de manzana fermentado.

Fuente: sitio oficial de ventas de Mercadona.

Tiene una graduación alcohólica declarada del 4,5%. Se vende en formato individual (botellín de 200 ml) y también suele ofrecerse en packs de varias unidades. Su precio individual reciente ronda los 0,75 euros por botellín de 200 ml.