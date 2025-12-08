En esta noticia
La sidra es una bebida alcohólica que se fabrica a base de un concentrado de manzana. Se caracterizan por tener un bajo grado de alcohol, lo que las convierte en una opción ligera, refrescante y deliciosa, ideal para acompañar pescados y mariscos.
La sidra que se consume tradicionalmente en España, especialmente la natural, tiene en Asturias su región más representativa y nunca deja de tener popularidad.
En vista de ello, Mercadona, la cadena de distribución valenciana más popular de España, lanzó a la venta una línea de sidras con cuatro sabores para elegir.
La sidra: la nueva favorita en los hogares de España
La sidra se ha se ha vuelto cada vez más popular entre los amantes de la gastronomía. Esto se debe a que su bajo contenido en alcohol hace que no se pierda el equilibrio de sabores.
Además, su sabor un poco ácido, proveniente del fermento de la fruta, marida a la perfección con platos de pescados y mariscos, como el aliño de mar, el filet de merluza o la corbina.
Una de las características que destacan a esta bebida es su versatilidad. Existen sidras más secas, con distintos grados de dulzor y graduación alcohólica.
El consumo de sidra en España aumentó considerablemente durante la pandemia y se convirtió en una bebida del ámbito doméstico que compite con el vino blanco, el champagne y la cerveza.
La deliciosa y refrescante sidra de Mercadona para tomar este verano
La sidra Cider Wild Panther de Mercadona se comercializa en España en varios sabores -manzana tradicional, mango-maracuyá, mora (frutos del bosque) y fresa-lima- como bebida tipo “cider con gas” elaborada a partir de zumo de manzana fermentado.
Tiene una graduación alcohólica declarada del 4,5%. Se vende en formato individual (botellín de 200 ml) y también suele ofrecerse en packs de varias unidades. Su precio individual reciente ronda los 0,75 euros por botellín de 200 ml.