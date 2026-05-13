El Centro Ana Frank Argentina para América Latina celebrará el 8 de junio una nueva entrega de sus premios, a las 18 horas, en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires. El galardón distingue a personas e instituciones que promueven la convivencia pacífica, la inclusión y la lucha contra la discriminación y la violencia en América Latina. La fecha tiene un significado especial. El 8 de junio conmemora el natalicio de Ana Frank, efeméride que la Ley 26.809 instituyó como el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia. El Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) organiza la ceremonia con el mismo espíritu que guió las ediciones anteriores: reconocer a quienes construyen condiciones para la coexistencia en la diversidad desde distintos ámbitos. Las dos ediciones previas consolidaron al premio como un espacio de referencia para iniciativas latinoamericanas comprometidas con los valores que encarnó Ana Frank a lo largo de su corta vida. La edición de 2025 se realizó el 9 de junio en el Teatro San Martín y reunió a figuras políticas, artistas y activistas de distintos países. El evento visibilizó el trabajo colectivo por una sociedad más justa. Entre los premiados de ese año figuraron los ex presidentes uruguayos Luis Lacalle Pou y Julio Sanguinetti, junto al entonces presidente electo Yamandú Orsi, reconocidos por su aporte a la continuidad democrática. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también recibió un galardón. CAFA lo distinguió por su labor vinculada al Parque de la Memoria, espacio dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. La cultura tuvo un lugar central en esa gala. León Gieco fue reconocido por su trayectoria ligada a mensajes de paz. La artista Lali Espósito recibió su premio por su influencia en la juventud y su defensa de la igualdad de género. La noche incluyó además la presencia de Mujeres Activan por la Paz, un movimiento de madres israelíes y palestinas que trabajan de manera conjunta por la paz en Medio Oriente. El documental Traslados también recibió un reconocimiento. Su creadora, Zoe Hochbaum, afirmó que celebrar la democracia es esencial, pero también es necesario pasar a la acción para defenderla. Esa edición también entregó el Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, destinado a proyectos que fomentan la inclusión en distintas comunidades de la región. La categoría refleja el énfasis del CAFA en las nuevas generaciones como agentes activos en la construcción de una cultura de paz. Para la tercera edición, el CAFA ya envió las invitaciones formales y confirmó la sede. Los premiados de 2026 se conocerán en las próximas semanas. El premio mantiene su orientación hacia instituciones, medios, gobiernos y personalidades de la cultura, los derechos humanos, la justicia y el sector empresario. Esas categorías definen el alcance regional del galardón desde su primera edición. El 8 de junio, Buenos Aires volverá a ser el centro de un encuentro que trasciende la lógica de los premios tradicionales. La ceremonia reafirma que los valores de Ana Frank siguen siendo una guía para quienes trabajan por una sociedad más justa e inclusiva.