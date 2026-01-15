Tras los detalles compartidos días atrás sobre la edición 2026 de La Liga Federal, la Confederación Argentina de Básquet continúa avanzando en la organización del principal certamen, la tercera división nacional y una de las competencias de mayor alcance territorial del básquet argentino.

Una vez más, La Liga Federal podrá verse íntegramente a través de Básquet Pass, con la transmisión de todos los partidos, y contará además con un encuentro semanal en simultáneo por DEPORTV, garantizando presencia en la televisión abierta para todo el país.

La edición 2025, que consagró campeón a Central Entrerriano y otorgó el ascenso junto a Santa Paula de Gálvez, registró cifras récord de audiencia e impacto digital y mediático que ratificaron el crecimiento sostenido y la relevancia del torneo dentro del ecosistema deportivo argentino.

En este marco, el pago de inscripción a La Liga Federal 2026 incluye no sólo los aspectos deportivos y organizativos, así como el sistema de registración digital, sino también la totalidad de los costos vinculados a la transmisión de los partidos por Básquet Pass y DEPORTV, evitando cualquier gasto extra por parte de los clubes.

Asimismo, estos dispondrán de espacios específicos dentro de las transmisiones para su propia comercialización, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo institucional.

Continuando con el convenio firmado con CH1 como pelota oficial del torneo, y repitiendo lo realizado en la edición 2025, los clubes participantes recibirán pelotas nº7 del modelo ATRIA 3500, recientemente homologado FIBA Nivel 1.

La Liga

Respecto a la conformación de zonas, que se definirá en función de los equipos inscriptos y priorizando criterios de regionalización y optimización de kilómetros recorridos, el director de Competencias, Sergio Guerrero , explicó: “La distribución de plazas a las distintas Federaciones y Regiones Deportivas permite conformar zonas de juego que hacen más viable la participación de los clubes, reduciendo significativamente los traslados, al menos en las primeras instancias del torneo”.

“Faltando 10 días para el cierre, hay 80 clubes en proceso de inscripción y una importante cantidad de clubes en todo el país que han manifestado su interés en participar”, agregó.

En cuanto a los planteles, Guerrero confirmó que se mantendrá el esquema utilizado en 2025, con un roster por partido de 5 jugadores mayores, 5 U21 y 2 juveniles. Además, señaló: “Con el objetivo de premiar a las instituciones que sostienen procesos deportivos, los clubes podrán incluir en la lista de buena fe dos jugadores mayores y dos U21 adicionales, siempre que cuenten con dos o más años de antigüedad en la institución”.

Compromiso con el básquet femenino

En línea con el compromiso de la CAB con el desarrollo del básquet femenino, los clubes inscriptos deberán contar obligatoriamente con las categorías U11, U13 y U15 en la rama femenina, además de tener registradas oficialmente todas sus categorías de minibásquet y formativas en los torneos de origen. Esta medida fue aprobada por unanimidad en el Consejo Directivo de la CAB, de común acuerdo con las Federaciones provinciales, en noviembre de 2023.

En materia de Infraestructura, el director del área, Diego Gestal , destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con clubes, asociaciones y federaciones: “Buscamos generar un compromiso institucional para avanzar en planes de desarrollo que permitan adaptar los estadios a la normativa vigente. Ponemos a disposición el Departamento de Infraestructura como una herramienta clave para encarar estos proyectos, priorizando siempre la seguridad de jugadores, espectadores y todos los actores involucrados en cada partido”.

Gestal detalló además que, para disputar la competencia, los clubes deberán contar con vestuarios local y visitante con capacidad para jugadores y cuerpos técnicos, zonas de duchas y sanitarios, y un vestuario destinado a árbitros.

La fecha estimada de inicio de La Liga Federal 2026 se encuentra prevista entre el 26 de febrero y el 6 de marzo. La inscripción de los equipos clasificados, informados por las Federaciones y/o Regiones Deportivas, permanecerá abierta hasta el 23 de enero, mientras que en las próximas semanas se continuarán comunicando las novedades previas al comienzo de la competencia.